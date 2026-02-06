金州勇士球團今日宣布，陣中明星前鋒吉米巴特勒（Jimmy Butler）已排定於2月9日在洛杉磯接受右膝前十字韌帶（ACL）修復手術。根據《舊金山紀事報》記者Sam Gordon報導，本次手術將由知名骨科醫師Dr. Bert Mendelbaum親自操刀，預計巴特勒將缺席本賽季剩餘的所有賽事。
勇士球團給予承諾：我們與吉米同在
儘管35歲的巴特勒遭遇職業生涯重大傷病，且勇士隊在擴充柯瑞爭冠窗口的路上缺乏籌碼，但管理層已明確表態，不會在巴特勒受傷期間將其交易，而是會與他簽署長期復健計畫的承諾。
《The Athletic》記者Nick Friedel指出，勇士隊已正式向巴特勒承諾，將在他長達一年的復健過程中全程給予支持。巴特勒本季為勇士出賽38場，場均繳出20分、5.6籃板及4.9助攻的全面數據，是球隊不可或缺的側翼核心。
隨著巴特勒受傷，勇士隊在交易截止日前的操作空間受到極大限制。雖然外界曾有聲音建議交易受傷的巴特勒以換取即戰力，但勇士最終選擇了守護這位老將。在Jimmy Butler與Stephen Curry兩大核心相繼受傷的情況下，勇士隊如何在接下來的賽季維持競爭力，將考驗總教練科爾（Steve Kerr）的變陣能力。
勇士深陷傷兵困擾 對戰太陽前哨戰艱難
勇士隊目前正處於交易截止日後的動盪期，且陣中傷兵名單持續擴大。在今日對陣鳳凰城太陽（Phoenix Suns）的賽前投籃練習中，勇士隊被看低5.5分。除了巴特勒報銷外，當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）因跑者膝（Runner’s knee）缺陣，塞斯柯瑞（Seth Curry）也因坐骨神經痛無法上場。
太陽隊方面，明星後衛布克（Devin Booker）同樣因傷缺賽，格林（Jalen Green）則處於出賽成疑狀態。
消息來源：Sam Gordon
