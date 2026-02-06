我是廣告 請繼續往下閱讀

▲科比當年之所以想去公牛，並非單純對於湖人環境的不滿，而是一種對於「無法追逐偉大」的恐懼。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人傳奇球星蓋索（Pau Gasol），與科比一同拿下兩座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前夕，密爾瓦基公鹿做出了決定：留下「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），拒絕交易。這個場景似曾相識。時光倒流至2007年夏天，科比·布萊恩（Kobe Bryant）憤怒地在停車場被拍到大罵湖人管理層，甚至主動打電話給電台要求被交易至公牛。最終，湖人沒有放人，幾個月後，他們變魔術般地找來了保羅·蓋索（Pau Gasol），開啟了二連霸王朝。如今，「希臘怪物」正站在相似的歷史十字路口。他想要留隊再奪冠，想要在密爾瓦基這座小城成就「一人一城」的傳奇，就像科比當年想要在洛杉磯證明自己能比肩喬丹一樣。但殘酷的問題是：字母哥或許有科比的心氣，但現在的公鹿，還能成為當年的湖人嗎？撰寫公牛王朝傳記的資深體育作家Sam Smith曾在2016年的一篇專欄中回憶道，科比當年之所以想去公牛，並非單純對於湖人環境的不滿，而是一種對於「無法追逐偉大」的恐懼。科比不僅想要贏，他還想要在喬丹的主場芝加哥超越喬丹。那種近乎偏執的求勝慾，那種「我要踢爆你屁股」的狂傲，讓他成為喬丹之後唯一敢真正挑戰神之地位的球員。當時的湖人其實是在打一場心理戰。他們並不想交易科比，所謂的談判更多是一種「緩兵之計」，直到科比冷靜下來，或是直到管理層能找到幫手。最終，老闆傑瑞·巴斯（Jerry Buss）賭對了，他們留下了科比，並用極小的代價（近乎搶劫）換來了蓋索，將科比的憤怒轉化為兩座冠軍獎盃。現在的字母哥，正面臨著比當年科比更嚴峻的現實。顛峰期被困在了一支平庸的球隊，在場上每一個表情都像是在控訴管理層：這就是你們打造用來困住我的籠牢。公鹿隊目前在東區排名第12，進攻效率聯盟倒數第8。更糟的是，這支球隊的資產庫幾乎已空無一物。為了換來里拉德（Damian Lillard），他們透支了未來；為了維持競爭力，他們填滿了薪資空間。當年的湖人還擁有拜南（Andrew Bynum）這樣的年輕籌碼，或是歐登（Lamar Odom）這樣的優質拼圖。而現在的公鹿，除了日益老化的核心陣容，幾乎拿不出任何能吸引交易對手的重要資產。公鹿管理層在截止日前按兵不動，僅用邊緣球員換來了尼克·理查茲（Nick Richards）等角色球員。他們只是一支小市場球隊，蕭華（Adam Silver）絕無可能為他們搞來「蓋索」的。Sam Smith曾寫道：「科比追逐偉大，而其他人只是希望偉大能降臨在自己身上。」字母哥同樣擁有這種追逐偉大的特質，他對於密爾瓦基的忠誠毋庸置疑。但正如Smith所言，當年湖人能安撫科比，是因為他們最終真的帶來了一名足以幫助他角逐冠軍的二當家。公鹿面臨的最大危機在於，他們早已透支了選秀權，全隊除了字母哥之外根本沒有有價值的籌碼。當年公牛隊最好的球員有洛爾·鄧（Luol Deng）、本·戈登（Ben Gordon）、柯克·辛里奇（Kirk Hinrich）、本·華萊士（Ben Wallace）和泰勒斯·托馬斯（Tyrus Thomas），那支球隊贏了49場比賽。矛盾的是，「關鍵就在這裡。如果公牛隊付出太多，他們的天賦就會不如湖人隊。科比想離開的湖人隊就是因為實力不夠強。」你必須付出「賈奈特交易案級的籌碼」才能完成交易，但當你真的得到科比／字母哥後，你又已經失去了太多。字母哥的合約即將進入最後一年（Player Option），這意味著今年夏天將是公鹿的最後機會。如果到了休賽期，球隊依然無法透過交易進行實質補強——這在缺乏選秀權的情況下幾乎是不可能的任務——那麼字母哥的「科比夢」恐將醒來。當年科比留在湖人，是因為湖人證明了他們能幫他贏。而現在的公鹿，除了字母哥的忠誠，還剩下什麼能留住這位兩屆MVP的心？這個夏天，密爾瓦基將迎來隊史最關鍵的時刻。如果他們無法成為那個能帶來蓋索的湖人，那麼字母哥或許可能走完科比當年沒有選擇的那條鹿。