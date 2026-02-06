氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（6）日白天多雲時晴、舒適溫暖，東半部偶有零星降雨，入夜後鋒面接近，北台灣轉雨並開始降溫。明日氣溫快速下滑，週日至下週一將迎入冬以來第二波寒流，台北清晨有機會探10度，本島平地最低溫跌破6度，高山甚至有降雪機率。下週二仍偏冷，之後逐步回暖，天氣直至小年夜前後皆穩定、如春。
今日白天多雲到晴！入夜鋒面接近北台灣降溫轉雨
吳德榮指出，昨（5）日各地白天氣溫明顯偏高，最高溫約落在28至32度之間。今晨觀測顯示，台灣上空雲層較為鬆散，東側海面回波偏多，高雄沿海及台東地區出現零星降雨情形，截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫約在14至17度。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（6）日白天全台大致為多雲到晴，體感溫暖舒適，僅東半部地區有局部短暫降雨機率。不過今晚起鋒面逐漸靠近，北台灣轉為局部降雨，氣溫也將開始下滑。預測各地氣溫為北部14至26度、中部15至30度、南部17至31度、東部14至28度。
明起大降溫！週日迎入冬第二波寒流 低溫跌破6度
明（7）日起氣溫將明顯轉冷，且越晚越低溫。北部及東半部降雨機率提高，中部雲量增加，山區也有局部短暫雨的可能。週日及下週一（8、9日）水氣逐漸減少，各地轉為乾冷天氣型態，週日北部雨後多雲，中南部多雲到晴，東半部仍有局部短暫雨；下週一全台天氣趨於穩定，僅東半部偶有零星降雨。
歐洲（ECMWF）與美國（GFS）兩大模式最新模擬結果一致指出，週日至下週一清晨，台北測站氣溫有機會下探至10度左右，成為入冬以來、也是今年的第二波「寒流」，本島各縣市平地最低氣溫，甚至不排除降至6度以下，民眾需提前做好保暖準備。
那麼這次寒流高山是否有望見雪呢？週日（8日）清晨至下午，北台灣零度線高度將下降至約1200公尺，太平山及中部高山有飄雪機率；大屯山、七星山山頂氣溫接近零度，但隨著水氣轉乾，霧淞或冰霰較有機會出現，實際降雪條件略顯不足。
週三冷空氣減弱漸轉晴！到小年夜前穩定如春
下週二（10日）受輻射冷卻效應影響，清晨仍相當寒冷，本島平地最低氣溫仍可能落在6度以下。白天起至週三（11日）上午，冷空氣逐漸減弱，各地晴朗，白天回溫，但夜間與清晨仍偏冷，週三清晨平地氣溫仍可能低於10度。週三下午另一波弱冷空氣南下，迎風面雲量增多，東半部轉有局部短暫雨，氣溫再度小幅下滑。下週四（12日）天氣好轉為晴時多雲，下週五至「小年夜」（13至15日）各地穩定放晴，氣溫回升，有如春天般溫暖。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
