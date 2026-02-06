我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電董事長魏哲家昨（5日）與日本首相高市早苗會晤，表示正在評估、規劃JASM目前於熊本興建中的第二座晶圓廠，將從原本6奈米至12奈米製程技術，改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。對此，反紫光奇遊團成員、科技專家許美華分析，由於台日之間不存在關稅談判問題，所以也印證台積電赴海外設廠，與掏不掏空無關，而是台灣真的已經塞不下台積電一路暴增的蓋產需求。許美華5日在臉書接連發文，第一篇先大讚魏哲家是「行走的台灣大使」，不只讓美國川普政府笑臉相迎，也與目前人氣水漲船高的日相高市早苗平起平坐，魏哲家此次拜會高市，帶來台積電規劃熊本第2座晶圓廠改採3奈米先進製程的好消息，對於正在為國會改選拼搏的高市而言，無疑是一劑利多政績的強心針。許美華表示，雖然只是在一旁聽故事、見證歷史，但她仍感到驕傲，看到魏哲家帶著台積電、帶著台灣，走上世界舞台，與美、日領導人平起平坐，走到之前台灣人無法想像的遠方。在第2篇貼文中，許美華則進一步分析，魏哲家宣布熊本二廠直接進入3奈米的重大意義。許美華指出，首先就是打臉最近認知作戰對台積電的抹黑攻擊，尤其台美關稅談判，有很多謠言都批評，台積電是被美國政府逼著去設廠的，「美國掏空台積電」、「台積電變美積電」，但台灣跟日本可不存在關稅談判問題，日本政府也沒有逼台積電去當地蓋先進製程產能，所以台積電熊本二廠直奔3奈米也不是台積電變成「日積電」。至於台積電去日本蓋3奈米的原因，許美華認為，就是AI/HPC需求暴增，產能不夠，而台灣的土地、電力、水、人力等各種資源，真的已經塞不下一路暴增的蓋廠需求，因此除了在台灣持續投資之外，還必須走出去，一方面搶國際資源蓋廠，另一方面分散地緣政治風險，在戰略上擠壓潛在競爭對手的生存空間。因為台積電熊本二廠升級3奈米，投資金額也從122億美元拉高到170億美元，所以日本政府也展現誠意，將評估提高對台積電熊本二廠的補助規模。反觀日本人自己的親生兒子、一直被視為日本全村希望的Rapidus，雖肩負日本重返先進製程的任務，但在台積電喊出熊本3奈米計劃之後，壓力肯定更大，之前Rapidus宣布要直攻2奈米時，市場就一直保持懷疑態度，相信日本政府心裡也有很多問號。許美華總結道，現在隨著台積電宣布熊本3奈米，日本政府也不必太擔心，未來如果Rapidus的2奈米無法成功達陣，至少還有台積熊本撐著，日本想跨入世紀產業AI供應鏈，跟美國一樣，終究還是要靠台灣的台積電、台灣的供應鏈。