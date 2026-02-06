2026最強寒流即將強襲台灣！氣象專家林得恩示警，受美國數值模式模擬顯示，強冷空氣將於2月7日報到。此波冷空氣已由氣象署正式調升為「寒流」等級，影響長達3.5天。氣溫呈現顯著的先濕冷轉乾冷型態，台南以北超有感，且受輻射冷卻影響，西半部清晨恐出現6度以下極端低溫。隨著低溫特報範圍擴大，專家呼籲民眾務必做好防寒保暖，防範劇烈降溫帶來的致命危機。
氣象署：周末急凍 沿海低溫恐跌破7度
中央氣象署預報員賴欣國指出，周六至下周一確定有寒流襲台，最冷時間點落在「周日至下周一清晨」，屆時台南以北普遍剩10度，空曠地區更可能下探7度或更低。隨鋒面南下，今日起大台北與宜花雨勢增多，周六、周日高山有降雪機率；本波寒流預計下周一白天起才緩慢回暖，但下周三預計還有另一波冷氣團接力，年假前冷空氣依舊旺盛。
先濕後乾凍整天 輻射冷卻下探6度
林得恩在臉書「林老師氣象站」中進一步分析，此波強冷空氣主要特徵為「整天都冷」，且低溫持續時間極長。從2月7日報到至2月9日，全台均在受影響範圍內，尤其是台南以北、基隆、宜花及金馬降溫最為顯著。雖然2月10日後環境水氣減少，但隨之而來的「輻射冷卻」效應威力更強，西半部沿海、空曠地區清晨有機會下探6度以下，出現極端低溫。
溫差劇烈擴大 提醒加強防寒保暖
面對這波強勁的2026最強寒流，林得恩提醒，2月10日後雖轉為乾冷，但中南部日夜溫差將顯著增大，對於心血管疾病患者與年長者是極大考驗。由於此波寒流型態先濕冷後乾冷，全台皆有顯著體感，民眾外出除攜帶雨具外，更需備齊足夠的保暖衣物。在下周一氣溫回升前，切莫掉以輕心。
資料來源：林老師氣象站、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報員賴欣國指出，周六至下周一確定有寒流襲台，最冷時間點落在「周日至下周一清晨」，屆時台南以北普遍剩10度，空曠地區更可能下探7度或更低。隨鋒面南下，今日起大台北與宜花雨勢增多，周六、周日高山有降雪機率；本波寒流預計下周一白天起才緩慢回暖，但下周三預計還有另一波冷氣團接力，年假前冷空氣依舊旺盛。
林得恩在臉書「林老師氣象站」中進一步分析，此波強冷空氣主要特徵為「整天都冷」，且低溫持續時間極長。從2月7日報到至2月9日，全台均在受影響範圍內，尤其是台南以北、基隆、宜花及金馬降溫最為顯著。雖然2月10日後環境水氣減少，但隨之而來的「輻射冷卻」效應威力更強，西半部沿海、空曠地區清晨有機會下探6度以下，出現極端低溫。
溫差劇烈擴大 提醒加強防寒保暖
面對這波強勁的2026最強寒流，林得恩提醒，2月10日後雖轉為乾冷，但中南部日夜溫差將顯著增大，對於心血管疾病患者與年長者是極大考驗。由於此波寒流型態先濕冷後乾冷，全台皆有顯著體感，民眾外出除攜帶雨具外，更需備齊足夠的保暖衣物。在下周一氣溫回升前，切莫掉以輕心。