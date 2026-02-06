我是廣告 請繼續往下閱讀

在美元走強及台股大跌之下，新台幣兌美元今（6）日早盤續貶，目前最低來到31.688元，貶值4分。不過，昨日外資大賣台股逾700億元，央行也有進場調節，並預期這兩天新台幣貶壓較大，新台幣是否見31.7元價位有待觀察。美國就業數據疲弱程度超出預期，美元指數續揚逼近98，一度來97.99。亞洲主要貨幣日圓兌美元一度貶至157.33，今日早盤回升至156.59，韓元兌美元早盤貶至1475，目前在1470盤整，離岸人民幣兌美元則升貶互見，在6.9344至6.9416盤整。至於新台幣兌美元今日早盤續貶，以31.66元、貶值1.2分開出，在美元續強及台股跌逾500點之下，新台幣進一步靠向31.7元，一度下探31.688元，貶值4分。不過，由於昨天外資大賣台股逾700億元，並有匯出，新台幣一度重貶逾1角，央行坦言有進場調節，並預期今日外資仍有動作，新台幣貶壓仍在，央行是否再進場值得關注。