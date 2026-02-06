我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏聯手主演《世紀血案》。（圖／記者林柏年攝）

▲李千娜（如圖）於《世紀血案》中角色性格壓抑，不好演繹。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

《世紀血案》李千娜、簡嫚書演誰？角色解析一次看

理解「家薇」如何在壓力中前行，角色所承載的不安， 其實與現代社會的集體情緒產生強烈共鳴。



李千娜在片中飾演林義雄的鄰居，也是簡嫚書童年時期的媽媽， 是一位雜貨店老闆娘，了解左鄰右舍的情況， 但許多事情都必須藏在心裡，是個格外壓抑的角色， 她對於當時的戒嚴時代和二二八事件都做足功課， 透露角色會帶領觀眾的視角去看當時的環境，在抽絲剝繭的辦案過程中，重新思考「 真相」的意義與重量，並從中窺探台灣民主的進步與歷程， 正如角色們在片中鍥而不捨那樣。



▲楊小黎（如圖）陪伴簡嫚書一同追查真相，挺著身孕相當突破。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供） 就像是與夥伴一同拼湊線索、逐步靠近真相的過程：「很靠近歷史， 可是它又有自己的空間， 這就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」



寇世勳在《世紀血案》 中飾演警備司令部和國安局的要角汪將軍，本身處在關鍵歷史節點， 卻並非以意識形態為核心，寇世勳表示， 真正吸引他的是角色的人格高度與處世態度，在深入了解人物背景，並與導演徐琨華多次討論後，他感受到劇本對人與事件的細膩描寫， 而非立場先行的詮釋方向，這也是他決定接演的重要原因：「 劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫。 」角色細膩而不造作。



《世紀血案》爭議！李千娜、簡嫚書、楊小黎、寇世勳與夏騰宏演出的電影《世紀血案》以懸而未解的「林家血案」為主軸，預計2027年上映，本月1日劇組舉行殺青記者會，被質疑事先未取得當事人林義雄及家屬同意便拍攝，引發各界撻伐。《NOWNEWS今日新聞》整理出《世紀血案》到底在演什麼？時代背景是什麼時候？李千娜、簡嫚書、楊小黎各自的角色是誰？全解析一次看。《世紀血案》翻拍是發生於1980年2月28日的兇殺案件，這場發生於台北市的事件中，林義雄的60多歲母親游阿妹及歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡，此案至今仍未偵破，已成懸案，其中，曾任職於臺灣省議會議員和在美麗島事件中的被告的林義雄，是本次事件的受害者，史稱「林宅血案。」《世紀血案》透過一名女記者「家薇」（簡嫚書 飾）的視角層層追查真相，呈現人們在巨大時代背景下的選擇、恐懼與堅持，身為受害者鄰居，她一度懷疑自己曾目擊兇嫌出現在住家附近，內心背負著無法抹去的創傷，為了貼近角色內心，簡嫚書做了大量心理層面準備，從創傷記憶出發，