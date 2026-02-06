我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《世紀血案》導演徐琨華（如圖）的爺爺徐梅鄰曾是警總的發言人。（圖／翻攝自臉書@HKIFF Industry）

電影《世紀血案》以台灣史上最重大懸案之一「林宅血案」為劇情主軸，主演包括夏騰宏、簡嫚書、李千娜、楊小黎、黃河，近來在各大社群平台上遭到抵制，為什麼這部片會引起這麼大的聲浪？4大爭議一次看。《世紀血案》有4大爭議，首先是創作者背景，導演徐徐琨華的祖父為1980 年代警備總部（警總）的發言人徐梅鄰，這是否是加害者後代的詮釋權？不過部分支持創作自由的人認為，血緣不應該成為創作的緊箍咒。第二點，去政治化與無意識形態的說法令人難以接受，主演寇世勳飾演的角色是警總總司令汪敬煦，他在記者會中表示，會接演是因為劇本沒有強烈意識形態，但林宅血案本身可能就是政治暴力，聲稱沒有意識型態，將嚴肅的議題，簡化為懸疑劇似乎不太恰當。但劇組強調，本片著重的是偵辦過程和人性，會用客觀、不預設立場的方向切入，避免政治先入為主。第三，林義雄本人和長女林奐均目前皆在世，但劇組被爆出在拍攝前並未獲得家屬同意，詮釋林義雄的演員夏騰宏更表明，只能看照片想像神韻，被網友痛批是在受害者的傷口上灑鹽，對此夏騰宏方面截稿前尚未回應。最後，該片在殺青記者會上，用嘻笑的方式提供新聞哏，用「福爾摩斯式」來形容辦案的快感，缺乏共情，林宅血案是台灣人的集體創傷，並非冒險故事，但演員在記者會上談笑風聲，被批是吃人血饅頭。李千娜、楊小黎在爭議爆發後，默默將社群上的宣傳文刪掉，試圖止血，楊小黎也回應記者，「在記者會當天，我並未就相關事件本身做出任何評論，所有分享皆圍繞與對手演員的互動，以及為扮演孕婦所做的準備。」並表示作為演員始終專注如何誠實、謹慎地完成角色。