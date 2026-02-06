我是廣告 請繼續往下閱讀

國片近日捲入政治爭議。其中，由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代、導演徐琨華執導的《世紀血案》遭爆出未經當事人同意、田調訪談等程序即翻拍「林宅血案」的故事，被廣大網友發起拒看。對此，台南市議員周嘉韋昨（4）日也表示，沒有經過本人同意而去故意掀開傷疤，這是嗜血的商品，而不是電影，希望大家能一起拒看，不要成為嗜血商品的「邪」力者。電影《世紀血案》改編自1980年代的林宅血案，講述前議員林義雄當時因美麗島事件被捕，卻有人趁機闖進他家，殺害年幼的雙胞胎女兒與老母親，大女兒林奐均則身受重傷，至今未抓到兇手。如今該懸案改編成電影，製作團隊卻被爆料未經林家同意、也未進行田調訪談等，真實性遭到懷疑，加上導演為警總幹部後代，該電影因此遭到許多影迷抵制。周嘉韋昨發文提到，任何關於台灣過去「敏感時代」的電影作品，他都非常支持社會大眾去看、去了解。但這一次，要拜託大家拒看《世紀血案》。第一個原因：「林家血案」是台灣民主歷程中的一場悲劇，歷史必須省思，如果如同主演者等人所說的「沒有意識型態」，那它就不是一部關於台灣歷史事件的電影，而是一部充滿虛構的懸疑片而已！周嘉韋說，第二個原因在於，林義雄本人還活著，現年84歲，該電影團隊卻沒有經過本人同意而去故意掀開傷疤，那這是嗜血的商品，而不是電影！大家喜歡看電影，尤其是那些可以看見台灣所經歷過的點點滴滴的電影，因為你、我身為台灣人，所以會有所共鳴，但這次選擇「拒看」，希望大家也能一起，不要成為嗜血商品的「邪」力者。