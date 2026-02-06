我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《世紀血案》爆爭議，主演楊小黎（左起）李千娜和簡嫚書。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

電影《世紀血案》在各大社群平台遭到強烈抵制，在Threads上隨便一篇抵制文都有25萬次以上的瀏覽量，而主演之一的楊小黎也無辜被炎上，她向《NOWNEWS今日新聞》坦言，當初會接演是因為製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，「而我所扮演的角色，是一個陪伴、傾聽、回望歷史的普通人。」楊小黎坦言，自己作為演員，始終只專注於如何誠實、謹慎地完成角色，「這次接演的原因，是製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，而我所扮演的角色，是一個陪伴、傾聽、回望歷史的普通人。」楊小黎對歷史題材一直抱持著敬畏與謹慎的態度，每一次都是盡全力做功課，「任何我認為可能造成誤解、或傷害他人情感的表達方式，我都會努力選擇避免，無論是在工作或生活中，這一直是我所秉持的信念。」這次電影遭到抵制，她也無奈說，目前製作方並沒有公開說明，自己也很難表達些什麼，而記者會當天，她也沒有對事件本身做出任何評論，所有分享都是圍繞著與對手演員的互動，以及對角色做的準備。