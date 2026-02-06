農曆春節將至，想要大掃除，但這個週末有寒流來襲，冷颼颼的天氣讓人不想碰水，不如就先來整理家中囤很久的電子垃圾，但千萬別直接丟進回收桶，傑昇通信祭出拿舊行動電源就能領200元配件金，同時還能換整串衛生紙，此外，2月24日前7-ELEVEN和全家與億電通推出舊機回收作業，符合回收資格的舊手機還可抽黃金。
舊行動電源換200元再拿衛生紙
大掃除整理出來的舊行動電源，往往是民眾最頭痛的廢棄物。傑昇通信指出，早期的行動電源設計僅為應急，如今這些閒置已久的設備，鋰電池多已老化、膨脹甚至漏液，放在家裡就像一顆未爆彈，隨時有安全隱患。
為了鼓勵民眾在年前清理居家環境，傑昇通信推出即日起，民眾只要將家中廢棄的行動電源拿到全台傑昇通信門市回收，不限品牌、型號或大小，只要外殼完整且無漏液破裂，即可免費兌換「200元配件購物金」以及「傑納瑞衛生紙一串（共6包）」。
舊機換新機！超商寄件抽金條、爽領iPhone 17折價券
除了行動電源，汰換下來的舊手機更是含金量超高。專營二手機回收的「億電通」攜手7-ELEVEN與全家便利商店，全台超過14000個據點都能收，方便民眾在大掃除期間隨時寄件回收。在2月24日前完成回收程序，就有機會抽中價5公克黃金金條。此外，針對想在年後換新機的民眾，只要舊機回收訂單成立（不限機型），還可獲得「中華電信購新機iPhone 17系列折價2000元」序號，優惠可使用至2026年3月31日。
超商加碼請喝咖啡送商品卡
配合手機回收，超商也加碼，7-ELEVEN回收成功送100元虛擬商品卡、CITY CAFE中杯美式咖啡1杯。全家便利商店回收成功即送「全家紅利金100元」及「Let’s Café經典熱美式」１杯。但要提醒寄出舊機前，務必確認內部資料已備份並清除。若實際回收金額與線上估價有落差，客服會電話通知最終報價，若不滿意價格，在業者匯款前仍可反悔並要求退回手機。
資料來源：傑昇通信、億電通
