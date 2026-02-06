我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（左）罹患血癌，停工休養近半年，目前可以向醫院請假返家過年。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

▲潘若迪（左）透露沈玉琳（右）身體狀況逐漸好轉中。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍）

57歲藝人沈玉琳去年7月29日入院、8月6日證實罹患血癌，時隔近半年，目前人於台大醫院療養中的他，今（6）日向《NOWNEWS今日新聞》吐露最新近況：「下週可不可出院要由主治醫師決定，不過用請假的方式回家過年是一定沒問題！」沈玉琳同時也證實元宵節後將復工，「心態上不要把自己當病人，該錄影就錄影，該休息就休息。」其老婆芽芽心情及狀態也逐漸恢復，樂得天天吃美食。沈玉琳今稍早向《NOWNEWS今日新聞》回應近況，出院時間未必落在下週，「要由主治醫師決定」，不過用請假的方式回家過年一定沒問題，「能在家陪老婆小孩過年覺得很幸福。」笑稱芽芽近日天天享用美食大餐，安心準備迎接新年。沈玉琳表示，目前每個月回診一次，定期追蹤驗血報告，生活飲食沒有特別限制，就是睡眠品質要好，營養要均衡，現在體重比剛住院時足足胖了8公斤，「工作安排在元宵節過後，心態上不要把自己當病人，該錄影就錄影，該休息就休息。」事實上，去年10月23日，沈玉琳好友潘若迪就曝光夫妻倆狀況，芽芽小孩、老公蠟燭兩頭燒，替她向外界報平安，「芽芽很OK，沒事都會在他身邊，狀態都比之前好很多。」最後，不忘感性喊話沈玉琳，「他是我哥兒們，難過是一定會難過，最不好的時候我一定在，從頭到尾沒離開過。」希望沈玉琳一切以身體為重。