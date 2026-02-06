我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩拼頭獎9.7億出現勇者！超罕見買法砸6.7萬彩券行都傻眼

直接砸了6萬7200元包牌，第一區包下9個號碼、第2區全包

▲有民眾砸下6.7萬元使用超罕見包牌法，第一區選9個號碼搭配第二區全包，總計有672個組合投注。（示意圖／記者徐銘穗攝）

「這種玩法就是C9取6，搭配每個第二區1到8號，總計會有672個組合，一組100元所以是6萬7200元，只要任何一組符合中獎條件這張就有獎，而且會中很多組」。

勇者6.7萬包牌沒中威力彩頭獎可惜！彩券行公布派彩結果

雖然第一區只中4碼，但因為第二區全包，因此這張還是有中10注伍獎、70注陸獎、40注柒獎，獎金累積加起來有16萬7000元，倒賺10萬元

▲新竹縣寶山鄉的「樂樂彩券行」出現勇者砸6.7萬包牌拼威力彩頭獎，最終派彩結果，該彩券中10注伍獎、70注陸獎、40注柒獎，獎金累積加起來有16萬7000元，倒賺10萬元。（圖/Threads@mei19198）

威力彩29連槓「下期銷售額再爆衝」！頭獎上看11.5億

不過有開出一注貳獎，中獎彩券行是位於於高雄市新興區八德一路271號1樓的「熊發財彩券行」

下週一（9）日將開出上看11.5億頭獎的威力彩，台彩預估銷售額約為4.6億至4.8億