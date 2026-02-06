威力彩最新一期在5日晚間開獎，結果財神爺還是沒來，頭獎9.7億尚未開出，已經連續槓龜29期，預計下期頭獎累積金額上看11.5億元，創下第五屆第二高頭獎獎金。然而雖然頭獎還沒開出，不過有彩券行也透露，有民眾為中大獎，透過罕見的「第一區包9個號碼」+「第二區全包」買法，砸下6萬7200元，最終中獎16萬7000元，直接賺回10萬塊，引起社群討論。

威力彩拼頭獎9.7億出現勇者！超罕見買法砸6.7萬彩券行都傻眼

位於新竹縣寶山鄉的「樂樂彩券行」日前發文表示，「店裡來了一位超級勇者，直接砸了6萬7200元包牌，第一區包下9個號碼、第2區全包，力拼要抱走9.7億獎金，在刷彩券的時候手都在抖，真的希望這張頭獎在我手上誕生」。

▲有民眾砸下6.7萬元使用超罕見包牌法，第一區選9個號碼搭配第二區全包，總計有672個組合投注。（示意圖／記者徐銘穗攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好誇張，砸了6萬多塊包牌.....」、「真正會中的100元就中了」、「這波跟著我走，按照經驗絕對槓龜到過年」、「這什麼玩法啊？沒看過威力彩這種買法」；而有內行人解釋「這種玩法就是C9取6，搭配每個第二區1到8號，總計會有672個組合，一組100元所以是6萬7200元，只要任何一組符合中獎條件這張就有獎，而且會中很多組」。

勇者6.7萬包牌沒中威力彩頭獎可惜！彩券行公布派彩結果

後來台彩開獎出爐之後，確定9.7億得主沒有開出，樂樂彩券行也公布結果表示，「客人第一區選了9個號碼，開獎號碼是34跟36，結果電腦選號偏偏給他一個35，就差這麼一號.....原本很有可能是百萬等級的彩券，硬生生變成夾心餅乾沒對中」。

樂樂彩券行精算該張彩券中獎金額表示：「不過系統包牌還是很猛，雖然第一區只中4碼，但因為第二區全包，因此這張還是有中10注伍獎、70注陸獎、40注柒獎，獎金累積加起來有16萬7000元，倒賺10萬元，還是恭喜這位勇者！」

▲新竹縣寶山鄉的「樂樂彩券行」出現勇者砸6.7萬包牌拼威力彩頭獎，最終派彩結果，該彩券中10注伍獎、70注陸獎、40注柒獎，獎金累積加起來有16萬7000元，倒賺10萬元。（圖/Threads@mei19198）
威力彩29連槓「下期銷售額再爆衝」！頭獎上看11.5億

根據昨日開獎結果，頭獎9.7億沒有人抱回家，不過有開出一注貳獎，中獎彩券行是位於於高雄市新興區八德一路271號1樓的「熊發財彩券行」，該民眾幸運第一區中6個號碼、第二區未中，一人獨得1428萬1829元獎金，成為該期全台唯一的「悲情幸運兒」，只差一號就能抱走頭獎9.7億元。

然而威力彩在29連槓之後，台彩也在官網上公布銷售數據，果然民眾會被高額彩金吸引，前一期8.7億頭獎銷售額3億多，昨天9.7億頭獎銷售額衝到3.9億，下週一（9）日將開出上看11.5億頭獎的威力彩，台彩預估銷售額約為4.6億至4.8億，提醒民眾支持公益之餘也要理性投注哦！

▲威力彩下期頭獎上看11.5億元，台彩預估銷售額約為4.6億至4.8億元。（圖/記者張嘉哲攝）
資料來源：台彩官網

《NOWNEWS》提醒您：彩券中頭獎機率非常低、刮刮樂不管哪款都是負期望值，千萬不要沈迷影響日常生活。

