台式料理名廚阿基師（鄭衍基）因婚外情形象受創，在2020年12月離開主持了15年的《型男大主廚》，回歸廚師本業。消失演藝圈長達5年多的他，近日卻無預警同框AV女神河北彩伽；只見河北彩伽昨（5）日在IG發文，貼出她在飯店巧遇阿基斯的影片，她大讚阿基師是料理界的「志村健」，更興奮直呼：「我運氣超好」。身穿黑色薄紗上衣的河北彩伽也與阿基師留下難得合照，引發熱議。
河北彩伽巧遇阿基師！嗨喊：我運氣超好
河北彩伽近期積極拓展台灣市場，更將台灣視為「第2個家」，還開設一個專門用中文分享Vlog的IG帳號，跟大家分享她在台灣旅遊的日常。昨日河北彩伽上傳一支新影片，只見她在福容飯店巧遇上班中的阿基師，影片藏鏡人請阿基師介紹特色料理，河北彩伽就在一旁默默聽著，眼神流露出欣賞，最後還跟阿基師拍了合照。
這個跨界同框的組合讓網友都相當意外，影片曝光不到24小時就吸引1.3萬人按讚。河北彩伽也在貼文中寫道，「我運氣超好！在飯店時巧遇了在地的名廚『阿基師』，聽說他是料理界的『志村健』，感覺是個活潑開朗的廚師，阿基師也非常熱情的帶我玩逛飯店，真的非常感謝」。
粉絲見狀也紛紛留言，「彩伽好可愛」、「看到阿基師站在河北彩伽身邊才發現原來他這麼嬌小」、「兩個都是台灣收視率第一吧」。還有人提到阿基師2014年婚外情說出的金句，開玩笑留言：「阿基師接招而已」、「這次沒有滑進摩鐵」、「阿基師遇到日本人怎麼沒有展現國際禮儀」。
阿基師淡出演藝圈5年現況曝光！73歲依舊工作滿檔
現年73歲的阿基師當年被拍到和熟女粉絲進出汽車旅館後，開記者會澄清雙方交情，表示嘴對嘴接吻只是國際禮儀，更態度淡然的說：「我只是接招而已，就嘴巴啵一下而已」。
雖然此事重創阿基師形象，但各種金句也意外成為網路迷因。而阿基師在2020年最後一次錄《型男大主廚》後就退出電視圈，轉當福容飯店的行政總主廚兼顧問。去年出面受訪時阿基師還透露自己同時在5間學校任教，工作依舊相當忙碌，讓他笑說目前還不敢退休。
影片來源：河北彩伽海外官方IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
河北彩伽近期積極拓展台灣市場，更將台灣視為「第2個家」，還開設一個專門用中文分享Vlog的IG帳號，跟大家分享她在台灣旅遊的日常。昨日河北彩伽上傳一支新影片，只見她在福容飯店巧遇上班中的阿基師，影片藏鏡人請阿基師介紹特色料理，河北彩伽就在一旁默默聽著，眼神流露出欣賞，最後還跟阿基師拍了合照。
粉絲見狀也紛紛留言，「彩伽好可愛」、「看到阿基師站在河北彩伽身邊才發現原來他這麼嬌小」、「兩個都是台灣收視率第一吧」。還有人提到阿基師2014年婚外情說出的金句，開玩笑留言：「阿基師接招而已」、「這次沒有滑進摩鐵」、「阿基師遇到日本人怎麼沒有展現國際禮儀」。
現年73歲的阿基師當年被拍到和熟女粉絲進出汽車旅館後，開記者會澄清雙方交情，表示嘴對嘴接吻只是國際禮儀，更態度淡然的說：「我只是接招而已，就嘴巴啵一下而已」。
雖然此事重創阿基師形象，但各種金句也意外成為網路迷因。而阿基師在2020年最後一次錄《型男大主廚》後就退出電視圈，轉當福容飯店的行政總主廚兼顧問。去年出面受訪時阿基師還透露自己同時在5間學校任教，工作依舊相當忙碌，讓他笑說目前還不敢退休。
影片來源：河北彩伽海外官方IG