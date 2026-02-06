2026 WBC 世界棒球經典賽將於3月5日點燃戰火！這場全球矚目的國際棒球巔峰盛事，將由台視全台國內無線電視獨家轉播，台視資深主播王李中彥與錢定遠、曹竣崵、潘忠韋等專業職棒球評，屆時一同陪伴球迷見證中華隊挑戰世界、重返榮耀的熱血時刻，堅強轉播團隊宛如神仙打架，此外，台視也將從2月7日起轉播「2026冬季奧運」開、閉幕典禮及重要賽事，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。
台視主播王李中彥對於能參與經典賽轉播相當興奮，「這次能與這麼多前輩同台合作，真的像在做夢一樣。」，談及備戰過程他也坦言轉播工程相當龐大，不僅要專注中華隊表現，預賽期間還需同步轉播其他分組賽事，「除了熟悉中華隊陣容，其他國家代表隊的球員資料也都必須詳盡蒐集，同時透過大量比賽影片找回轉播節奏，為每一場比賽做好萬全準備。」
面對世界棒球經典賽即時轉播的挑戰，錢定遠指出，國際賽與中華職棒最大的差異，在於跨國資訊的快速整合，他表示：「對選手而言，披上國家戰袍是職涯至高榮耀，希望能將這種『神仙打架』的熱血氛圍完整傳遞給觀眾，帶領大家身歷其境，見證每一個經典時刻。」希望能將這種「神仙打架」的熱血氛圍完整傳遞給觀眾，帶領大家身歷其境經典時刻。
至於球隊勝負關鍵，職棒投手教練出身的曹竣崵分析，投手群面對各國強敵能否穩定發揮，取決於個人實力與教練團果斷調度的完美結合，他強調：「球員必須將狀態調整至最佳並穩定輸出，教練團也要精準掌握選手近況，在關鍵時刻做出果斷換投，才能發揮整體最大戰力。」
職棒選手出身的球評潘忠韋對中華隊充滿信心，並看好延續12強賽的亮眼表現，他最期待中華隊展現頂級中線守備與攻守兼備的整體特色，「這次陣容涵蓋多位旅美3A以上層級的高規格選手，加上具備大聯盟經驗的外掛級戰力，這條豪華中軸線，絕對是本屆經典賽亮點之一！」
台視將完整轉播中華隊預賽4場賽事，包括3月5日對戰澳洲、3月6日迎戰日本、3月7日對戰捷克以及3月8日與南韓正面交鋒，同時也將全程轉播半準決賽、準決賽及決賽，此外，台視也將從2月7日起轉播「2026冬季奧運」開、閉幕典禮及重要賽事，完整賽事轉播表與最新戰報，請至台視官網查詢。
⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單：📍為首次參加經典賽、🔷為有經典賽參賽經驗
投手（16人）：
📍古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）
📍徐若熙（福岡軟銀鷹）
📍孫易磊（北海道日本火腿鬥士）
📍林維恩（運動家體系）
📍林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）
📍莊陳仲敖（運動家體系）
📍沙子宸（運動家體系）
📍陳柏毓（匹茲堡海盜體系）
📍張峻瑋（福岡軟銀鷹）
🔷胡智爲（統一7-ELEVEn獅）
📍張奕（富邦悍將）
🔷陳冠宇（樂天桃猿）
📍林凱威（味全龍）
📍鄭浩均（中信兄弟）
🔷曾峻岳（富邦悍將）
📍林詩翔（台鋼雄鷹）
捕手（3人）：
📍林家正（無所屬）
🔷吉力吉撈・鞏冠（味全龍）
📍蔣少宏（味全龍）
內野手（7）：
📍Jonathon Long（芝加哥小熊體系）
🔷張育成（富邦悍將）
📍李灝宇（底特律老虎體系）
🔷鄭宗哲（華盛頓國民體系DFA）
🔷江坤宇（中信兄弟）
🔷吳念庭（台鋼雄鷹）
🔷林子偉（樂天桃猿）
外野手（4）：
📍Stuart Fairchild（克里夫蘭守護者體系）
🔷陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）
🔷陳晨威（樂天桃猿）
📍林安可（埼玉西武獅）
⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單所屬聯盟：
🇯🇵日職組5人：
古林睿煬、孫易磊、徐若熙、林安可、張峻瑋
🇺🇸美職組9人：
林維恩、林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、陳柏毓、Jonathon Long、李灝宇、鄭宗哲、Stuart Fairchild
🇹🇼中職組15人：
胡智爲、張奕、陳冠宇、林凱威、鄭浩均、曾峻岳、林詩翔、蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠、張育成、江坤宇、吳念庭、林子偉、陳傑憲、陳晨威
⚾️無所屬1人：
林家正
我是廣告 請繼續往下閱讀
面對世界棒球經典賽即時轉播的挑戰，錢定遠指出，國際賽與中華職棒最大的差異，在於跨國資訊的快速整合，他表示：「對選手而言，披上國家戰袍是職涯至高榮耀，希望能將這種『神仙打架』的熱血氛圍完整傳遞給觀眾，帶領大家身歷其境，見證每一個經典時刻。」希望能將這種「神仙打架」的熱血氛圍完整傳遞給觀眾，帶領大家身歷其境經典時刻。
職棒選手出身的球評潘忠韋對中華隊充滿信心，並看好延續12強賽的亮眼表現，他最期待中華隊展現頂級中線守備與攻守兼備的整體特色，「這次陣容涵蓋多位旅美3A以上層級的高規格選手，加上具備大聯盟經驗的外掛級戰力，這條豪華中軸線，絕對是本屆經典賽亮點之一！」
⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單：📍為首次參加經典賽、🔷為有經典賽參賽經驗
投手（16人）：
📍古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）
📍徐若熙（福岡軟銀鷹）
📍孫易磊（北海道日本火腿鬥士）
📍林維恩（運動家體系）
📍林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）
📍莊陳仲敖（運動家體系）
📍沙子宸（運動家體系）
📍陳柏毓（匹茲堡海盜體系）
📍張峻瑋（福岡軟銀鷹）
🔷胡智爲（統一7-ELEVEn獅）
📍張奕（富邦悍將）
🔷陳冠宇（樂天桃猿）
📍林凱威（味全龍）
📍鄭浩均（中信兄弟）
🔷曾峻岳（富邦悍將）
📍林詩翔（台鋼雄鷹）
捕手（3人）：
📍林家正（無所屬）
🔷吉力吉撈・鞏冠（味全龍）
📍蔣少宏（味全龍）
內野手（7）：
📍Jonathon Long（芝加哥小熊體系）
🔷張育成（富邦悍將）
📍李灝宇（底特律老虎體系）
🔷鄭宗哲（華盛頓國民體系DFA）
🔷江坤宇（中信兄弟）
🔷吳念庭（台鋼雄鷹）
🔷林子偉（樂天桃猿）
外野手（4）：
📍Stuart Fairchild（克里夫蘭守護者體系）
🔷陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）
🔷陳晨威（樂天桃猿）
📍林安可（埼玉西武獅）
⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單所屬聯盟：
🇯🇵日職組5人：
古林睿煬、孫易磊、徐若熙、林安可、張峻瑋
🇺🇸美職組9人：
林維恩、林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、陳柏毓、Jonathon Long、李灝宇、鄭宗哲、Stuart Fairchild
🇹🇼中職組15人：
胡智爲、張奕、陳冠宇、林凱威、鄭浩均、曾峻岳、林詩翔、蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠、張育成、江坤宇、吳念庭、林子偉、陳傑憲、陳晨威
⚾️無所屬1人：
林家正