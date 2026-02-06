一年一度的《高雄櫻花季》將於今年2026年3月13日（星期五）－3月15日（星期日）在高雄夢時代前廣場舉辦，主辦單位今（6）日宣布最後一位出席嘉賓，就是「南韓文化總統」李泳知，她將跟HIGHLIGHT、卓文萱、梁舒涵、丁噹、Karencici、Ariel蔡佩軒、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）等人擔任3月14日（星期六）第2場的表演嘉賓，《NOWNEWS今日新聞》本篇也幫歌迷整理好《高雄櫻花季》完整資訊，活動時間地點、3天的出演卡司有誰、門票哪裡買等等，而且主辦單位還宣布要送出李泳知親筆簽名小卡，總計抽5名額，詳細辦法本篇一次掌握。
本文以下為本文重點：
2026高雄櫻花季音樂節時間、地點、票價
2026高雄櫻花季音樂節售票時間、售票平台
2026高雄櫻花季音樂節3天出演卡司有誰
2026高雄櫻花季音樂節抽獎活動（李泳知親筆簽名小卡）
📌2026高雄櫻花季音樂節時間、地點、票價
活動時間：2026年3月13日（星期五）－3月15日（星期日）
活動地點：高雄夢時代前廣場
活動票價：超級搖滾座位區3499元
搖滾座位AB區2499元
搖滾座位CD區1999元
一般區999元
📌2026高雄櫻花季音樂節售票時間、售票平台
售票時間：2025年12月23日（二）中午12：00／中信卡友優先購
2025年12月24日（三）下午13：00／全面開賣
售票系統：ibon
售票連結：https://ibontw.com/2026SAKURAFes
📌2026高雄櫻花季音樂節出演卡司
3月13日（星期五）
BOYNEXTDOOR、WENDY、李千娜、陳華、Sabrina 胡恂舞、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA
3月14日（星期六）
HIGHLIGHT、李泳知、卓文萱、梁舒涵、丁噹、Karencici、Ariel蔡佩軒、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）
3月15日（星期日）
SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、ALI、戴愛玲、許富凱、琟娜Verna、瑋瑋 黃挺瑋、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA
📌2026高雄櫻花季音樂節抽獎 送李泳知親筆簽名小卡
凡購買3月14日票券（超級搖滾區／搖滾區／一般區），主辦單位小編就會抽出「李泳知親筆簽名小卡1張」，總計5名。
活動方法（須完成以下2點）
1.按讚此貼文，並公開分享
2.於下方留言處上傳「2026高雄櫻花季音樂節」票券，並TAG兩位朋友，告訴他們你最想聽泳知唱什麼歌！（文字請勿抄襲）
3.溫馨提醒：全區票券（超級搖滾區、搖滾區、一般區）皆可參加
活動期間：即日（2／6）起至3月1日（日）23：59
幸運名單將在3月4日（三）公布於此篇貼文留言處，請幸運的得獎者於3月6日（五）23：59前將您的「真實姓名」、「聯絡電話」、「本人與票券的合照」，私訊給小編。若未於時間內私訊，則視為放棄領獎資格。
活動頁面：高雄櫻花季FB
其實李泳知去年（2025）曾來參加過《高雄櫻花季》，這次二度參與，她開心的說：「我每次去高雄或台北時，每次都很期待、開心和熱情，現在韓國超冷，但三月到高雄，不管怎樣一定可以玩得又熱又嗨！」她更大讚高雄：「天氣好、食物好吃、大家又親切，反應還超熱烈，真的讓我印象超深刻！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026高雄櫻花季音樂節時間、地點、票價
2026高雄櫻花季音樂節售票時間、售票平台
2026高雄櫻花季音樂節3天出演卡司有誰
2026高雄櫻花季音樂節抽獎活動（李泳知親筆簽名小卡）
活動時間：2026年3月13日（星期五）－3月15日（星期日）
活動地點：高雄夢時代前廣場
活動票價：超級搖滾座位區3499元
搖滾座位AB區2499元
搖滾座位CD區1999元
一般區999元
📌2026高雄櫻花季音樂節售票時間、售票平台
售票時間：2025年12月23日（二）中午12：00／中信卡友優先購
2025年12月24日（三）下午13：00／全面開賣
售票系統：ibon
售票連結：https://ibontw.com/2026SAKURAFes
📌2026高雄櫻花季音樂節出演卡司
3月13日（星期五）
BOYNEXTDOOR、WENDY、李千娜、陳華、Sabrina 胡恂舞、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA
3月14日（星期六）
HIGHLIGHT、李泳知、卓文萱、梁舒涵、丁噹、Karencici、Ariel蔡佩軒、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）
3月15日（星期日）
SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、ALI、戴愛玲、許富凱、琟娜Verna、瑋瑋 黃挺瑋、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA
📌2026高雄櫻花季音樂節抽獎 送李泳知親筆簽名小卡
凡購買3月14日票券（超級搖滾區／搖滾區／一般區），主辦單位小編就會抽出「李泳知親筆簽名小卡1張」，總計5名。
活動方法（須完成以下2點）
1.按讚此貼文，並公開分享
2.於下方留言處上傳「2026高雄櫻花季音樂節」票券，並TAG兩位朋友，告訴他們你最想聽泳知唱什麼歌！（文字請勿抄襲）
3.溫馨提醒：全區票券（超級搖滾區、搖滾區、一般區）皆可參加
活動期間：即日（2／6）起至3月1日（日）23：59
幸運名單將在3月4日（三）公布於此篇貼文留言處，請幸運的得獎者於3月6日（五）23：59前將您的「真實姓名」、「聯絡電話」、「本人與票券的合照」，私訊給小編。若未於時間內私訊，則視為放棄領獎資格。
活動頁面：高雄櫻花季FB
其實李泳知去年（2025）曾來參加過《高雄櫻花季》，這次二度參與，她開心的說：「我每次去高雄或台北時，每次都很期待、開心和熱情，現在韓國超冷，但三月到高雄，不管怎樣一定可以玩得又熱又嗨！」她更大讚高雄：「天氣好、食物好吃、大家又親切，反應還超熱烈，真的讓我印象超深刻！」