▲為泰黨近日拋出「每日造就9名百萬富翁」的競選政見，圖為該黨總理候選人。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰國人民黨黨魁納塔蓬·能班亞武對於2月8日即將到來的大選信心十足，目標拿下至少200席。（圖／翻攝自The Standard）

▲泰自豪黨推舉阿努廷為2月大選唯一總理候選人，阿努廷並喊話若連任，將延續現任財經、外交與商務團隊。（圖／美聯社／達志影像）

距離2026年2月8日只剩不到一個月，泰國卻已提前進入全面選戰模式。這場原本應該等到2027年的國會選舉，因政局動盪被迫提早登場，預先登記投票率更衝破87%，顯示選民動員程度空前，也預告這將是一場高度對立、結果難料的關鍵大選。提前改選的導火線，來自為泰黨主導的聯合政府連環失血。短短時間內兩位總理相繼下台，政治正當性備受質疑，最終由泰自豪黨黨魁阿努廷在2025年9月接任總理，但也承諾在四個月內解散國會、重新交付民意，並同步舉行是否重啟修憲的憲法公投。與2023年「前進黨對決為泰黨」的雙強格局不同，這次選舉正式進入人民黨、泰自豪黨、為泰黨三強鼎立。民調顯示，人民黨仍以約33%支持度領先，但已不再一枝獨秀；泰自豪黨快速竄升至約22%；為泰黨則在重挫後回穩，來到約16%，成為左右勝負的關鍵第三勢力。人民黨雖痛失超人氣領袖皮塔，由38歲的新黨魁納塔蓬領軍，但改革派基本盤仍然穩固。納塔蓬個人總理支持度約29%，排名第一，不過成長空間有限，被視為「守成比突破更重要」的一戰。為泰黨則在塔克辛家族影響力下降後，轉向務實路線，由新人尤德查南帶隊，試圖重返執政核心。另一方面，現任總理阿努廷成功在危機中累積聲望，從疫情治理、大麻政策到近期泰柬邊境衝突，逐步塑造「強硬保守派領袖」形象。配合民族主義情緒升溫，以及現行憲政體制對保守陣營相對有利，泰自豪黨被視為最有機會整合軍系與保皇派，組成「保守派大聯盟」。選後局勢幾乎確定走向聯合政府，但真正的關鍵不只在組閣，而是與大選同步舉行的修憲公投。雖然高達八成民意支持啟動新憲法，但能否真正改寫軍系與保守派主導的政治結構，仍取決於誰掌握政權。當民族主義、制度優勢與改革期待正面交鋒，這場選舉不只是換政府，更像是一場關於泰國民主未來方向的豪賭。