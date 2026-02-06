我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德宣布8年1.25兆國防預算，行政院也將特別條例函送立法院審議，不過遭藍白杯葛，迄今仍無法付委審查。近來包括AIT處長谷立言與美國跨黨派參議員都關切此案，國民黨副主席蕭旭岑說，美國干預台灣內政，很愛說三道四，很不可取，「此風不可長。」蕭旭岑指出，但美國本身是民主國家，也尊重國會監督政府預算，為何對台灣卻要求例外？他強調，即使賴清德總統一再對外宣稱強化國防，也不應容許外國政要干預台灣內政，他已多次向美國反映，應尊重台灣民主制度，尊重台灣的立法院。他也酸谷立言，層級只比外交部的科長大一點，還不到司長層級，且最後的老闆還是美國總統川普。針對軍購內容，蕭旭岑批評，賴政府只著重採購武器，卻未同步提高軍人待遇，導致基層士氣低落，這樣的國防政策「不合理」。他並引述民眾黨主席黃國昌訪美後的說法，指出美方實際欲出售的武器約為4000億元，政府卻編列高達1.25兆元的特別預算，質疑其中是否涉及浪費甚至貪腐。蕭旭岑表示，國民黨並非反對軍購，前總統馬英九執政時期軍購金額甚至高於前朝，但前提必須合理、透明，並逐年檢視需求。他指出，目前預算卡關，關鍵在於賴政府未依法編列軍人加薪預算，而非在野黨刻意阻擋。對於美方施壓，蕭旭岑直言，美國真正的決策核心仍是總統川普，而非個別參議員或 AIT官員。他強調，在野黨會堅守為民把關立場，審慎監督軍購預算，不會因外部壓力而退讓。