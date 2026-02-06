蘋果經銷商德誼數位推出年度福袋，馬年福袋將在2月9日起率先在網路通路開賣，實體門市則於2月14日登場。今年福袋每組售價999元，保底價值3300元，內有3~4項3C配件，最大獎有機會以「1元」帶走價值逾7萬元的iPhone 17 Pro Max與iPad Air M3組合。
福袋保底價值逾3300元
根據德誼數位公布資訊，今年的「馬力全開袋袋有Horse」福袋主打高CP值，每袋售價999元，內容物包含紅包袋及隨機3至4項精選3C周邊商品，總價值保證超過3300元。德誼數位透露，內容物的隨機商品包含Zikko特務Z三合一鋁合金無線充電座（價值2190元）、UNIQ Hoveo 5000mAh 20W支架款磁吸行動電源（價值1390元）、以及MONOCOZZI磁吸皮革卡套（價值1280元）等實用配件。
頭獎「1元」加購iPhone 17 Pro Max大全配
大獎的部分，今年每組福袋內均附贈一張「刮開有 HORSE」刮刮卡。頭獎祭出「Apple果粉最愛組合」1元加購資格，幸運兒只需花1元，就能一次帶走iPhone 17 Pro Max 512GB與iPad Air M3 128GB，組合總價值高達71800元。除了蘋果大獎，刮刮卡獎項還包含AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11等穿戴裝置。
看準旅遊熱潮，德誼數位也加碼抽出星宇航空不限航點機票（價值15000元）、禧榕軒大飯店豪華客房平日雙人住宿券（價值16280元）、沐舍溫泉渡假酒店雙人住宿券（價值8800元）等好禮；生活家電類則有MOTTI Viola人體工學椅（價值16990元）等獎項。福袋內同時附贈一本優惠券，內含阿原YUAN、全鋒T-Life等品牌折扣。
開賣資訊
網路開賣：2月9日起
網路通路：德誼數位網路門市、遠傳心生活（遠傳 friDay 購物）、Yahoo 購物中心
實體開賣時間：2月14日起
實體通路：全台德誼數位門市
購買限制：每人限購一組，售完為止
資料來源：德誼數位
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據德誼數位公布資訊，今年的「馬力全開袋袋有Horse」福袋主打高CP值，每袋售價999元，內容物包含紅包袋及隨機3至4項精選3C周邊商品，總價值保證超過3300元。德誼數位透露，內容物的隨機商品包含Zikko特務Z三合一鋁合金無線充電座（價值2190元）、UNIQ Hoveo 5000mAh 20W支架款磁吸行動電源（價值1390元）、以及MONOCOZZI磁吸皮革卡套（價值1280元）等實用配件。
頭獎「1元」加購iPhone 17 Pro Max大全配
大獎的部分，今年每組福袋內均附贈一張「刮開有 HORSE」刮刮卡。頭獎祭出「Apple果粉最愛組合」1元加購資格，幸運兒只需花1元，就能一次帶走iPhone 17 Pro Max 512GB與iPad Air M3 128GB，組合總價值高達71800元。除了蘋果大獎，刮刮卡獎項還包含AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11等穿戴裝置。
看準旅遊熱潮，德誼數位也加碼抽出星宇航空不限航點機票（價值15000元）、禧榕軒大飯店豪華客房平日雙人住宿券（價值16280元）、沐舍溫泉渡假酒店雙人住宿券（價值8800元）等好禮；生活家電類則有MOTTI Viola人體工學椅（價值16990元）等獎項。福袋內同時附贈一本優惠券，內含阿原YUAN、全鋒T-Life等品牌折扣。
開賣資訊
網路開賣：2月9日起
網路通路：德誼數位網路門市、遠傳心生活（遠傳 friDay 購物）、Yahoo 購物中心
實體開賣時間：2月14日起
實體通路：全台德誼數位門市
購買限制：每人限購一組，售完為止
資料來源：德誼數位