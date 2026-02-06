我是廣告 請繼續往下閱讀

國片近日捲入政治爭議。其中，由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代、導演徐琨華執導的《世紀血案》遭爆出未經當事人同意、田調訪談等程序即翻拍「林宅血案」的故事，已被廣大網友發起拒看。對此，律師陳又新痛批，陳又新4日發文指出，1980年2月28日，「美麗島事件」被告林義雄當時正被羈押候審，其60多歲的老母在身中14刀身亡，一對7歲的雙胞胎女兒分別被行刑式自背後1刀貫穿前胸身亡，9歲大女兒則身中6刀重傷倖存，案發地就在當時受黨國情治單位24小時嚴格監控的林義雄自宅。本案迄今為止仍無法偵破，已成懸案。陳又新指出，電影《世紀血案》於2月1日舉行殺青記者會，其中領銜主演的寇世勳笑著說出：「導演徐琨華的爺爺徐梅鄰正好是警總的發言人，因而從長輩那邊應該也對案件知之甚詳，劇情也不會有偏向任何立場」、「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態」等話語，令人不禁油然而生一股深刻而無力的悲哀。陳又新說，他不想以血統論人，且在電影上映前，他不預設電影內容是否可能幫當年情治單位擦脂抹粉，但他之所以感到悲哀，是台灣人似乎因為國民黨長年白色恐怖統治，除了斯德哥爾摩症候群外，還有習得性無助。面對林宅血案如此顯而易見的政治仇殺，得先強調「沒有立場、沒有意識形態」，表達出「沒有敵對當年政府與情治系統」的態度，彷彿才能建立起討論此一事件的正當性與可靠性？陳又新怒批，在是與非之間，我們得先「沒有立場」，才能發聲？在對與錯之間，我們得強調「沒有意識形態」，才顯得清高？這是什麼狗屁道理？