黃國昌宣布參選新北市長，今（6）日在新莊競選總部舉行「都更新幹線 快速效率三新箭」政見記者會，推出首波政見聚焦都更，透過成立「都更特攻隊」解決都更爭議不斷問題，並成立「容積透明平台」解決資訊不透明。民眾黨新北市長參選人黃國昌今日偕新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君召開「新北都更新幹線 快速效率三新箭」首場記者會。黃國昌表示，新北市面臨人屋雙老的現況，404萬人口中超過65歲以上就有80萬人，每5人中就有1位高齡者；超過30年的老屋則有90萬戶，平均屋齡32.56年，儘管因為政策使案件量有所提升，但核准的件數遠遠落後建物老舊的速度，都更的遲緩將讓老屋成為都市中的孤島。黃國昌說明，今天首場政見記者會，提出效能城市三大策略「都更三新箭」，「都更新幹線」解決效率不足、「都更特攻隊」解決爭議不斷、「容積透明平台」解決資訊不明。黃國昌進一步說明，「都更新幹線」的核心是送案就列管，只要100%同意的無爭議案件，就會在100天內完成審議核定與核發建築執照；藉由跨局處召開聯席會議，都更審議與建照審查同步進行，提升效率。黃國昌提到，「都更新幹線」的核心是面對都更整合卡關，市府不能被動等待，而是要主動進場協助整合，透過主動這開說明會、行政調處化解權利人間的爭端。「都更特攻隊」的核心是讓複雜法規變成簡單數據，讓都更案件更公開透明，提供一鍵試算服務，只要輸入地號、基地面積、現況條件，就可輕鬆知道「科爭取之最高容積上限」及「最適容積獎勵方案」，加速整合共識。黃國昌表示，今天提出的新北都更三新箭，是整合既有資源與既有人力，展現市府的效率與執行力，新北市不應該是台北市的衛星城市，徹底解決老屋問題，讓市民朋友能落地生根，讓新北市成為安全宜居的新城市，是其責無旁貸的責任。陳世軒表示，今天的政見記者會點出了實務上經常碰到的問題，他實際舉例有一些海砂屋已經不堪居住，案件卻仍卡住，威脅著市民的安危，今天提出的政見已經不僅僅只是都市更新，而是藉由提升行政效率，捍衛市民的生命財產安全，其中，「都更特攻隊」則讓他最有感，在沒有爭議的情況下，市府主動出擊，解決市民碰到的問題。林子宇表示，板橋是新北的首善之區，但也是新北的縮影，老屋龐多，更有高達8.9萬的老屋是沒有電梯的老公寓，隨著市民的年紀增長，對於膝蓋及身體健康的負擔令人擔憂，此外，居住在沒有電梯的老公寓內，更讓高齡者要外出就醫成為挑戰。今天提出的政見，可以說是板橋人的救星，讓老屋重建不再是遙不可及的夢想，讓複雜的產權可以在法規數據化、資訊透明化下得以解決爭端，藉由都更反轉老舊，看見新北新未來。陳怡君表示，中和是新北開發最早的行政區，老屋的數量也非常龐大，因此都更對於中和而言非常重要。每每在地震、颱風來臨時，居住在老屋中的中和鄉親們就非常擔心自身的生命財產安全，目前雖然有都更推動師進行輔導，但案件量最多的中和仍有許多案件都延宕，大家都不敢踏出關鍵的第一步，作為市議員參選人，對自己的期許是成為都更的「監督者」、「協調者」、「補助的爭取者」，加速都更、公開透明，讓都更是可以被監督的，更不能讓鄉親們在卡關時孤立無援，讓中和的都更全速前進。