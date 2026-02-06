我是廣告 請繼續往下閱讀

當前NBA美國職籃（National Basketball Association）最受關注的焦點除了交易截止日的餘波，莫過於41歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的職業生涯終點站究竟何在。詹姆斯目前正處於他在NBA的第23個賽季，即便已屆高齡，他依然維持著高水準表現，並即將連續第22次入選全明星賽。針對詹姆斯的未來，他昔日的冠軍隊友、被球迷稱為「帶刀侍衛」的JR·史密斯（JR Smith）近日大膽預言：詹姆斯明年將重返克里夫蘭。詹姆斯與史密斯交情深厚，兩人曾共同為騎士（2016年）與湖人（2020年）奪下總冠軍。史密斯在接受訪問時直言，這純屬個人推測，但他認為詹姆斯會選擇回到騎士隊。「我覺得他明年會回克里夫蘭。」史密斯表示，「我認為他的油箱裡還有很多油，足以產生巨大的影響力，尤其是對於像騎士這樣已經擁有優秀核心拼圖的球隊來說，他的加入將非常關鍵。」這項預言並非空穴來風。在1月28日湖人客場對陣騎士的比賽中，騎士隊在主場播放了一段感人至深的致敬影片，讓這位曾為克里夫蘭帶來隊史首冠的超級巨星當場熱淚盈眶。賽後，詹姆斯在訪談中流露出對職業生涯末期的感慨。當被問及這是否是他最後一次以球員身份在克里夫蘭打球時，詹姆斯回應道：「我正試圖吸收這一切，不把這些時刻視為理所當然。我還沒有對未來做出決定，但這確實有可能是最後一次。」他補充道：「我不知道未來會如何，所以我試著活在當下。我不確定這是不是我在這裡的最後一場比賽。」詹姆斯與史密斯至今仍保持密切聯繫，兩人在同一個群組聊天室中經常交流。史密斯過去曾獲得詹姆斯的高度評價，認為他具備入選全明星的實力；而現在，史密斯則由衷希望看到老友能回到家鄉球隊，為傳奇職業生涯畫下完美的句點。隨著詹姆斯今年夏天可能跳出合約成為自由球員，加上湖人管理層傾向於圍繞東契奇（Luka Doncic）進行重組，這份「童話般的歸鄉計畫」或許不只是球迷的幻想，而是即將發生的現實。