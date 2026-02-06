當前NBA美國職籃（National Basketball Association）最受關注的焦點除了交易截止日的餘波，莫過於41歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的職業生涯終點站究竟何在。詹姆斯目前正處於他在NBA的第23個賽季，即便已屆高齡，他依然維持著高水準表現，並即將連續第22次入選全明星賽。針對詹姆斯的未來，他昔日的冠軍隊友、被球迷稱為「帶刀侍衛」的JR·史密斯（JR Smith）近日大膽預言：詹姆斯明年將重返克里夫蘭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
史密斯：騎士現有陣容最適合詹皇回歸

詹姆斯與史密斯交情深厚，兩人曾共同為騎士（2016年）與湖人（2020年）奪下總冠軍。史密斯在接受訪問時直言，這純屬個人推測，但他認為詹姆斯會選擇回到騎士隊。

「我覺得他明年會回克里夫蘭。」史密斯表示，「我認為他的油箱裡還有很多油，足以產生巨大的影響力，尤其是對於像騎士這樣已經擁有優秀核心拼圖的球隊來說，他的加入將非常關鍵。」

1月底重返克城成伏筆？詹姆斯：不確定是否為最後一戰

這項預言並非空穴來風。在1月28日湖人客場對陣騎士的比賽中，騎士隊在主場播放了一段感人至深的致敬影片，讓這位曾為克里夫蘭帶來隊史首冠的超級巨星當場熱淚盈眶。

賽後，詹姆斯在訪談中流露出對職業生涯末期的感慨。當被問及這是否是他最後一次以球員身份在克里夫蘭打球時，詹姆斯回應道：「我正試圖吸收這一切，不把這些時刻視為理所當然。我還沒有對未來做出決定，但這確實有可能是最後一次。」

他補充道：「我不知道未來會如何，所以我試著活在當下。我不確定這是不是我在這裡的最後一場比賽。」

傳奇的起點與終點　童話般的結局？

詹姆斯與史密斯至今仍保持密切聯繫，兩人在同一個群組聊天室中經常交流。史密斯過去曾獲得詹姆斯的高度評價，認為他具備入選全明星的實力；而現在，史密斯則由衷希望看到老友能回到家鄉球隊，為傳奇職業生涯畫下完美的句點。

隨著詹姆斯今年夏天可能跳出合約成為自由球員，加上湖人管理層傾向於圍繞東契奇（Luka Doncic）進行重組，這份「童話般的歸鄉計畫」或許不只是球迷的幻想，而是即將發生的現實。

消息來源：Heavy Sports

NBA相關新聞

NBA／搶不到字母哥啟動B計畫？勇士硬挖溜馬西亞卡姆　難度比天高

搶輸字母哥沒關係！熱火趁火打劫鎖定莫蘭特　萊利賭一把拯救天才

NBA／灰狼密謀組三巨頭？鎖定字母哥+莫蘭特　送走康利只是第一步

相關新聞

NBA／黃蜂取得8連勝！109：99客場擊敗火箭　挺進東區附加賽席次

NBA／AD、崔楊沒上照贏！巫師8人得分上雙　126：117爆冷擊潰活塞

NBA／新鷹王本季10度大三元！沃克飆準絕殺　121：119氣走爵士　

NBA 交易分析(中)／騎士組豪華後場　爵士結束重建！打造豪華禁區