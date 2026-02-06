我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院藍白聯手阻擋國防特別條例預算，遭多位美國共和黨、民主黨參議員連番說重話。立法院副院長江啟臣今與美國在台協會處長谷立言參訪台中精機，被問及國防特別條例預算案無法付委一事，江啟臣表示，審查預算本就是立法院的權責，目前「遇到一些困難」，解鈴還須繫鈴人，希望朝野各政黨好好坐下來談。藍白黨團上會期聯手10度阻擋國防特別條例預算，導致無法付委實質審查，多位美國共和黨、民主黨參議員連番說重話。江啟臣今（6）日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言參訪台中精機營運總部。會後媒體就美國參議院軍事委員會主韋克爾對台灣在野黨刪減軍事預算感到失望一事，詢問江啟臣看法。江啟臣表示，立法院依權責執行預算審查的相關責任，不只是國防特別預算，也包括年度總預算，目前遇到一些困難跟障礙，相信大家都很清楚。他認為解鈴還須繫鈴人，希望朝野各政黨、尤其是政黨領袖能好好坐下來談，趕快化解目前預算審查上的僵局。谷立言先前曾表態支持總統賴清德提出的台幣1.25兆元軍事特別預算，今天則未對相關議題回應。