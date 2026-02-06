中央氣象署今（6）日針對11縣市發布「低溫特報」，明（7）日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：06日下午至08日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣
📌黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣
氣象署表示，今（6）日鋒面通過，臺灣北部、東北部及東部地區有短暫雨，南部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨。
明（7）日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有雨並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，晚間南部地區亦有零星短暫雨。明日東南部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
