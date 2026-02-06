我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA交易截止日塵埃落定，但費城七六人的操作卻引發了球隊內部與媒體的巨大爭議。據美媒《Legion Hoops》引述消息指出，儘管當家球星恩比德（Joel Embiid）在截止日前曾公開向管理層喊話，認為球隊本季「真的有機會爭冠」並要求補強，但七六人最終卻選擇將潛力新秀麥凱恩（Jared McCain）交易至雷霆，此舉被普遍認為是為了節省奢侈稅的「清空間」操作。在截止日前的一場賽後訪問中，恩比德曾罕見地對球隊薪資結構發表看法。他直言不諱地表示：我希望今年我們能考慮如何變得更好，因為我覺得我們這群人真的有機會去競爭。」當時恩比德強調，球隊氣氛極佳且戰鬥力十足，希望能獲得管理層實質的戰力支援。然而，最終等來的卻不是強援加盟，而是陣中表現亮眼的年輕後衛遭到交易。七六人總管莫雷（Daryl Morey）與雷霆達成協議，送出麥凱恩（Jared McCain）以換取選秀權補償。而麥凱恩在上半季展現了優異的外線投射與持球能力，是費城板凳席上重要的火力來源。在爭冠關鍵時刻送走即戰力潛力股，讓許多費城球迷感到不解。不過不難猜測七六人管理層有麥凱恩本季薪資約 420 萬美元，將其送走後，能讓原本處於奢侈稅邊緣的七六人成功跌破稅線。《Legion Hoops》在社交媒體上對此舉表達強烈批評，認為管理層的操作完全背離了恩比德的期待。許多評論指出，七六人連續數年都在截止日進行「降稅操作」而非「戰力升級」，對於正值生涯巔峰、且傷病史豐富的恩比德來說，這種「省錢至上」的經營方針無疑是在揮霍他的爭冠窗口。隨著截止日結束，七六人的陣容深度不增反減，儘管騰出了名額供買斷市場使用，但這是否能安撫恩比德的情緒，並補足送走麥凱恩後的戰力真空，仍需視後續動作而定。