▲王男無辜稱只是在跟朋友開玩笑，被依違反《社會秩序維護法》送辦。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區智樂路昨（5日）晚間驚傳亮刀驚魂，一名22歲王姓男子站在路邊，竟手持一把大型斧頭不斷揮舞，路過民眾見狀誤以為發生尋仇鬥毆或隨機攻擊，嚇得趕緊報案。警方獲報不敢大意，火速趕抵現場查看，發現王男雖手持利器，其辯稱只是在跟朋友嬉鬧，並無攻擊意圖，仍被依違反《社會秩序維護法》送辦。據了解，這起荒唐鬧劇發生在昨（5日）晚間9時許，當時王男站在一輛自小客車旁，從車內拿出一把陣頭專用的「月斧」朝友人比劃、揮舞，嚇壞一旁目擊民眾，緊急報警處理。警方獲報到場後，發現路邊停放一輛小客車，而王男則一臉無辜坦承，只是因為好玩才拿出斧頭跟朋友開玩笑，所幸並無造成人員傷亡。儘管王男聲稱只是「鬧著玩」，但深夜在街頭揮舞危險法器的行為已嚴重驚嚇路人，造成公眾恐慌。警方當場將該把月斧沒入，並將王男帶回派出所製作筆錄。全案訊後依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，移請新北地院簡易庭裁處。