高雄燈會來了！「2026高雄冬日遊樂園」將於明（7）日下午5點在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕。高雄市政府觀光局表示，本屆結合日本經典英雄IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為策展主軸，開幕活動規劃超人力霸王角色分海域與陸域登場，更邀請近60位「城市超人」，包括鏟子超人、救災救護等。《NOWNEWS今日新聞》整理開幕日活動、超人力霸王提燈發放、相關活動與交通資訊等一次看。
🟡本文重點摘要：
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」主要資訊
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」開幕活動
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」超人力霸王提燈發放資訊
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」相關活動
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」交通資訊
🟡「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」主要資訊：
活動日期：2026年2月7日（週六）至3月1日（週日）
活動地點：愛河灣（主展區）、高雄港 16 至 18 號碼頭（輕軌旅運中心站旁）
主題：超人力霸王，陳其邁市長表示，今年高雄冬日遊樂園打造兩座高達15公尺的巨大寫實版「超人力霸王」作品，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身。
活動官網： 高雄旅遊網 查詢
🟡「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」開幕活動：
日期：2026年2月7日下午17:00
地點：愛河灣（主展區）
說明：
高雄市觀光局表示，開幕活動推出「海陸雙域超人」特別企劃，兩座高達15米的巨大超人力霸王，包含「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」兩座大型水上氣膜，將在愛河灣水域現身，更規劃海域由10艘水上超跑領航，帶領著超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則由陳其邁市長率領包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等近60名「城市超人」走上紅毯。
最佳觀賞點：
苓雅寮鐵橋、高雄流行音樂中心珊瑚礁群、高雄流行音樂中心鯨魚堤岸、16號碼頭
🟡「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」超人力霸王提燈發放資訊：
特色：今年小提燈以「超人力霸王」為造型設計
提燈領取：
▪️國小/幼兒園學童：由學校統一於開學週發放，每人 1 盞。
▪️一般民眾：
領取日期：2026年2月27日、2月28日。
領取時間：16:00 起發完為止。
地點：18 號碼頭（輕軌旅運中心站旁），每人限領 2 盞。
🟡「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」相關活動：
📍「高雄冬日遊樂園」碼頭樂園：
今年「高雄冬日遊樂園」的碼頭樂園特別推出9項全新設計、首度亮相的遊具設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，而整個高雄冬日遊樂園共計設置22座遊樂設施，同時規劃專屬於2-4歲小朋友遊玩的幼兒遊戲區，屆時都將可免費遊玩。
開放時間：2月7日至3月1日（2/16除夕休園）下午3點至6點，週五至週日及年假期間增加晚上6點至9點時段
地點：高雄港16-18號碼頭
門票：遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放
📍「高雄冬日遊樂園」超人力霸王親子互動
地點：18號碼頭舞台區（親子互動區）
日期：2/7-2/8、2/14-2/15、2/17-2/22及2/27-3/1共計13日。
說明：將帶來泡泡派對、特技表演、魔術秀、造型汽球互動秀、小綠人默劇秀、大機器人互動、親子律動派對等一連串精彩演出。
📍「高雄冬日遊樂園」超人力霸王見面會：
見面會地點：2026高雄冬日遊樂園18號碼頭舞台區(親子互動演出區)
見面會活動日期：2月14日-2月22日(除夕休息)
▪️初代超人力霸王VS達達(首演)
見面會活動日期：2/15(日) 16:00、2/18(三) 18:30、2/19(四) 16:00、2/20(五) 18:30、2/22(日) 16:00
▪️超人力霸王迪卡VS邪惡迪卡(首演)
見面會活動日期：2/14(六) 18:30、2/17(二) 16:00、2/18(三) 16:00、2/19(四) 18:30、2/21(六) 16:00
▪️超人力霸王傑洛VS超人力霸王貝利亞
見面會活動日期：2/15(日) 18:30、2/17(二) 18:30、2/20(五) 16:00、2/21(六) 18:30、2/22(日) 18:30
🟡「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」交通資訊：
搭輕軌：KLRT-05（時刻可至高雄捷運APP查詢）
搭公車：50 五福幹線（EAL5762、EAL5767）
旗津渡輪：雄棧一號（棧貳庫－旗津航線）
資訊來源：高雄市政府觀光局、高雄旅遊網官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」主要資訊
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」開幕活動
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」超人力霸王提燈發放資訊
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」相關活動
▪️「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」交通資訊
活動日期：2026年2月7日（週六）至3月1日（週日）
活動地點：愛河灣（主展區）、高雄港 16 至 18 號碼頭（輕軌旅運中心站旁）
主題：超人力霸王，陳其邁市長表示，今年高雄冬日遊樂園打造兩座高達15公尺的巨大寫實版「超人力霸王」作品，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身。
活動官網： 高雄旅遊網 查詢
🟡「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」開幕活動：
日期：2026年2月7日下午17:00
地點：愛河灣（主展區）
說明：
高雄市觀光局表示，開幕活動推出「海陸雙域超人」特別企劃，兩座高達15米的巨大超人力霸王，包含「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」兩座大型水上氣膜，將在愛河灣水域現身，更規劃海域由10艘水上超跑領航，帶領著超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則由陳其邁市長率領包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等近60名「城市超人」走上紅毯。
最佳觀賞點：
苓雅寮鐵橋、高雄流行音樂中心珊瑚礁群、高雄流行音樂中心鯨魚堤岸、16號碼頭
特色：今年小提燈以「超人力霸王」為造型設計
提燈領取：
▪️國小/幼兒園學童：由學校統一於開學週發放，每人 1 盞。
▪️一般民眾：
領取日期：2026年2月27日、2月28日。
領取時間：16:00 起發完為止。
地點：18 號碼頭（輕軌旅運中心站旁），每人限領 2 盞。
📍「高雄冬日遊樂園」碼頭樂園：
今年「高雄冬日遊樂園」的碼頭樂園特別推出9項全新設計、首度亮相的遊具設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，而整個高雄冬日遊樂園共計設置22座遊樂設施，同時規劃專屬於2-4歲小朋友遊玩的幼兒遊戲區，屆時都將可免費遊玩。
開放時間：2月7日至3月1日（2/16除夕休園）下午3點至6點，週五至週日及年假期間增加晚上6點至9點時段
地點：高雄港16-18號碼頭
門票：遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放
地點：18號碼頭舞台區（親子互動區）
日期：2/7-2/8、2/14-2/15、2/17-2/22及2/27-3/1共計13日。
說明：將帶來泡泡派對、特技表演、魔術秀、造型汽球互動秀、小綠人默劇秀、大機器人互動、親子律動派對等一連串精彩演出。
📍「高雄冬日遊樂園」超人力霸王見面會：
見面會地點：2026高雄冬日遊樂園18號碼頭舞台區(親子互動演出區)
見面會活動日期：2月14日-2月22日(除夕休息)
▪️初代超人力霸王VS達達(首演)
見面會活動日期：2/15(日) 16:00、2/18(三) 18:30、2/19(四) 16:00、2/20(五) 18:30、2/22(日) 16:00
▪️超人力霸王迪卡VS邪惡迪卡(首演)
見面會活動日期：2/14(六) 18:30、2/17(二) 16:00、2/18(三) 16:00、2/19(四) 18:30、2/21(六) 16:00
▪️超人力霸王傑洛VS超人力霸王貝利亞
見面會活動日期：2/15(日) 18:30、2/17(二) 18:30、2/20(五) 16:00、2/21(六) 18:30、2/22(日) 18:30
搭輕軌：KLRT-05（時刻可至高雄捷運APP查詢）
搭公車：50 五福幹線（EAL5762、EAL5767）
旗津渡輪：雄棧一號（棧貳庫－旗津航線）