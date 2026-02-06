我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，行政院長桌榮泰今（6）日證實，針對眷改條例將不會副署。對此，民眾黨主席、新北長參選人黃國昌痛批，哪一個國家容許行政首長，說不公布國會三讀通過的法律就不公布？破壞民主破壞法制的人，最終一定會得到歷史的教訓。黃國昌今日在新莊競選總部舉行「都更新幹線 快速效率三新箭」政見記者會，新北市議員參選人陳怡君、林子宇，以及新北市議員陳世軒等人也出席，並於會後受訪。針對眷改條例行政院不副署，黃國昌回應表示，「我再問一次了，哪一個民主憲政的國家容許行政首長？ 說不公佈國會三讀通過的法律，就不公佈國會三讀通過的法律。」 現在賴清德跟卓榮泰專制獨裁違法濫權， 食髓知味一再地破壞台灣的民主憲政。 這樣的行為會在台灣的民主發展史上烙下非常深刻恥辱的印記，相關的政治責任跟法律責任追究的腳步不會因此而停下來。黃國昌說，賴清德、卓榮泰不要以為現在大權在握，所有的權力都掌握在手中，「我愛怎麼辦就怎麼辦，台灣民主發展歷史已經清楚給揭告了，這一種破壞民主破壞法制的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判。」