國民黨2026新竹縣長提名戰持續升溫，現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方互不退讓，黨中央兩度出面協調仍破局，最終拍板將以「全民調70%、黨員投票30%」的七三制初選決勝負。與此同時，最新一份新竹縣長民調曝光，在黨內互比題型中，陳見賢以41.8%的支持度，超車徐欣瑩的33.8%，雙方差距約8個百分點。根據《鋒燦傳媒》今（6）日公布一份「2026新竹縣長初選民調」，在政黨對比式題型中，陳見賢以50.3%的支持度，大幅領先民進黨鄭朝方的31.1%，差距高達19.2個百分點；徐欣瑩則以43.8%，勝過鄭朝方35.9%，差距僅7.9%。在黨內互比題型中，陳見賢以41.8%的支持度，領先徐欣瑩的33.8%，尚未表態者為24.6%。進一步交叉比較可見，陳見賢無論在與鄭朝方的對比，或黨內互比題型中，皆全面領先徐欣瑩，不僅勝幅更大，也展現較強的整合潛力，而這也是陳見賢首次在全民調中大獲全勝。隨著初選模式底定，新竹縣藍營內部競逐也全面白熱化。相較於去年11月，艾普羅行銷市場研究股份有限公司公布的首波民調，當時陳見賢僅有24.0％支持度，大幅落後鄭朝方的42.5％，差距超過18個百分點，如今局勢已出現明顯翻轉。，恐怕也是給徐欣瑩的一個警訊。本次民調為《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，訪問時間為2026年2月2日、4日與5日，調查對象為戶籍設於新竹縣、年滿20歲之民眾，採用家用電話訪問方式，透過電話資料庫系統進行隨機抽樣。本次調查共完成1,072份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差約為±2.99％，並依性別、年齡與行政區人口結構進行加權，以確保樣本符合母體結構。