泰國動作片代表人物、被影迷封為「真人拳霸」的東尼嘉（Tony Jaa），近日意外成為話題焦點。不是新作品、也不是動作特技，而是一張近照讓粉絲瞬間集體揪心，因為畫面中的他明顯消瘦，與過往硬朗形象差距不小，健康狀況立刻引發外界高度關注。綜合外國媒體報導，事情源於東尼嘉日前在社群平台分享生活近況，原本只是平凡更新，卻因臉頰凹陷、體態變瘦，被眼尖網友察覺異狀，留言區瞬間變成關心大會，不少粉絲直呼「看起來不太對勁」、「希望只是角度問題」。隨後，多家泰國娛樂媒體引述接近他的相關人士指出，東尼嘉其實早在約兩年前就被診斷出罹患膽囊癌，且當時病程已進入第三期、接近第四期。消息一出震撼影壇，也讓長年支持他的影迷難以置信。據了解，東尼嘉當初因劇烈腹痛、皮膚與眼睛發黃等症狀就醫，經詳細檢查後確診膽囊癌，隨即接受手術切除腫瘤，並配合後續的化學治療。這段期間他極度低調，幾乎未對外公開病情。所幸知情人士透露，經過長時間治療與休養後，他目前整體狀況已有明顯改善，不僅精神與體力逐步回升，也維持每日運動與自我訓練的習慣，只是身形仍偏消瘦，需持續接受醫療團隊密切追蹤。消息曝光後，粉絲們湧入社群替他打氣，「真正的拳霸一定能撐過去」、「不拍戲也沒關係，健康最重要」等留言刷滿版面。從銀幕上的硬漢到現實中的抗癌戰士，東尼嘉這一戰，沒有慢動作，只有全力以赴。