農曆年前不少人忙著大掃除，卻常忽略牆邊那些天天使用的插頭與插座。台電提醒，插座若是出現「綠色」以及「黑色」，可能引發積污導電，成為火災隱憂，情況嚴重時甚至可能已接近燃燒。平時就要注重插頭、插座清潔，清理時務必先關電源，只能乾擦、避免濕布。另一方面，插頭長時間未拔也會產生待機耗電，根據日本統計顯示，每戶一年約有5％電力耗在待機狀態，其中電視、電腦、冷氣若長時間未使用，最好拔掉插頭節省電費。
插頭、插座出現2顏色不要用了！台電示警：可能引發火災
台電曾提醒，當插座或插頭內部的金屬零件因潮溼而氧化，就會出現綠色鏽蝕現象，也就是俗稱的「綠鏽」。這種情況會讓實際導電面積變小，插電後電阻上升，進而產生熱能，不僅持續耗電，也可能成為高溫熱源。若同時附著灰塵或水氣，更可能引發「積污導電」，增加起火風險。
至於插座表面出現焦黑痕跡，則多半與電流過大有關，代表設備曾經過熱，情況嚴重時甚至可能已接近燃燒。
因此，台電建議，趁著年終大掃除，務必一併檢查長時間插著電的設備插座與插頭，例如神明燈、冰箱、洗衣機等，確認是否堆積灰塵、插座是否鬆動，或出現綠鏽氧化、焦黑等異常狀況。一旦發現插座鬆脫或已有綠鏽現象，應立即停止使用，並請專業人員協助更換，避免勉強繼續插電。
插頭、插座怎麼清潔？台電教2步驟變乾淨
那麼插座、插頭該如何清潔呢？台電表示，第一步一定要先關閉電源，接著可戴上膠質手套，再利用棉花棒、紙巾將灰塵沾除，或以乾布輕輕擦拭插座表面。切記不可使用濕布或含水清潔用品，以免發生觸電危險。
此外，即使電器沒有啟動，只要插頭仍插在插座上，就存在積污導電的可能。台電建議，長時間不用的電器，應養成拔掉插頭的習慣，降低風險。
3家電是隱藏偷電怪獸！電視、電腦、冷氣長時間沒用要拔插頭
除了安全問題，插頭沒拔也與電費息息相關。根據日本「資源能源廳」統計，平均每戶家庭一年用電量約4432度，其中有228度屬於「待機電力」，也就是電器雖然關機，但插頭仍插著，電力仍持續消耗，用於維持設定或接收訊號。換算下來，等於約5％的用電量在無形中被浪費。以日本電價估算，一年約多支出7068日圓，折合新台幣約1470元。
若以待機耗電比例來看，最「偷電」的電器是瓦斯熱水器，占比高達19％，其次是電視約10％，冷氣與家用電話則各占8％。平時雖然不易察覺，但只要插頭沒拔，電表就會持續轉動，長期下來累積不少電費。
日媒「FINANCIAL FIELD」也引述專家建議，若想靠拔插頭來節省電力，可優先從電視、電腦與冷氣著手。電視即使關機，仍需維持待機畫面與接收遙控訊號，若長時間不觀看，可直接關閉主電源或拔掉插頭。電腦若白天仍需使用、不便頻繁插拔，則可改用睡眠模式來降低耗電。
冷氣方面，冬季若長時間不使用，確實可以拔掉插頭，但重新啟用前，應提前4至8小時先插上電源，避免立刻開機造成零件負擔，反而衍生維修費用。
不過，專家也提醒，並非所有家電都適合隨意拔插頭。像是冰箱與冷凍櫃需要長時間維持低溫，不宜頻繁斷電；Wi-Fi路由器若經常插拔，不僅使用上不便，也可能影響網路穩定度，建議長時間外出再暫時拔除；至於微波爐，多半在關機狀態下耗電不高，其實沒有特別拔插頭的必要。
資料來源：日媒「FINANCIAL FIELD」、臉書粉專「台電電力粉絲團」
除了安全問題，插頭沒拔也與電費息息相關。根據日本「資源能源廳」統計，平均每戶家庭一年用電量約4432度，其中有228度屬於「待機電力」，也就是電器雖然關機，但插頭仍插著，電力仍持續消耗，用於維持設定或接收訊號。換算下來，等於約5％的用電量在無形中被浪費。以日本電價估算，一年約多支出7068日圓，折合新台幣約1470元。
若以待機耗電比例來看，最「偷電」的電器是瓦斯熱水器，占比高達19％，其次是電視約10％，冷氣與家用電話則各占8％。平時雖然不易察覺，但只要插頭沒拔，電表就會持續轉動，長期下來累積不少電費。
冷氣方面，冬季若長時間不使用，確實可以拔掉插頭，但重新啟用前，應提前4至8小時先插上電源，避免立刻開機造成零件負擔，反而衍生維修費用。
不過，專家也提醒，並非所有家電都適合隨意拔插頭。像是冰箱與冷凍櫃需要長時間維持低溫，不宜頻繁斷電；Wi-Fi路由器若經常插拔，不僅使用上不便，也可能影響網路穩定度，建議長時間外出再暫時拔除；至於微波爐，多半在關機狀態下耗電不高，其實沒有特別拔插頭的必要。