洋基工程的開季至今苦吞、一勝難求的慘澹戰績，讓球團不得不大刀闊斧調整陣容。就在球迷瘋傳球隊即將更換洋將之際，PLG官方網站的球員名單竟意外「搶先爆料」，出現了球迷熟悉的火——根據PLG官網稍早更新的登錄資訊，洋基工程的新註冊洋將名單中赫然出現了德古拉的名字。身高的德古拉過去曾先後效力於PLG臺北富邦勇士以及T1台鋼獵鷹，憑藉著驚人的體型優勢與禁區主宰力，在台灣籃壇留下了深刻印象。儘管球團尚未發布正式新聞稿，但官網的動態已在各大論壇引發暴動。球迷紛紛議論這名「移動長城」能否在球隊深陷連敗泥淖時，成為禁區的定海神針。洋基工程開季前8場比賽暴露了嚴重的內線防守問題，不僅籃板保護力墊底，面對對手切入也缺乏嚇阻力。而德古拉的加盟意圖非常明顯，即是利用其身高優勢，在進攻端提供高效率的二次進攻，並在防守端建立禁區威懾力。隨著德古拉加入，洋基工程的戰術重心預計將從快速攻守轉換轉為慢節奏的半場陣地戰，這對於目前急需穩住節奏、止住連敗的球隊來說，或許是一條全新的道路。然而，這筆補強並非沒有疑慮。德古拉最被詬病的移動速度與體能，在現代強調「小球風格」與「高強度壓迫」的PLG賽場上，極大可能成為對手針對的點。不過現今洋基工程的GM錢韋成過去在T1也有與德古拉合作打進冠軍賽的經驗，如今兩人再續前緣，或許在已獲取使用說明書的背景下，能夠讓德古拉早日融入球隊體系。而洋基工程教練團該如何透過團隊防守來掩蓋德古拉的移動劣勢，也是接下來洋基工程能否終結連敗的關鍵。