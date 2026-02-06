2025年房市出現驚人轉折，過去被視為房價保證的科學園區光環徹底褪色。根據永慶房產集團統計，2025年1-11月全台預售屋交易量急凍，竹科與高雄園區年減幅雙雙破8成，指標區域寶山鄉竟全年僅賣出66戶 。在第七波信用管制續行下，市場正式迎來「房市轉折點 2025」，昔日投資買盤集體退場，科技新貴購屋轉趨理性觀望，科學園區預售屋不再是買氣保證 。
寶山最慘一年僅賣66戶
根據永慶房產集團數據，2025年前11月竹科科學園區預售屋交易量年減83.1% 。其中，新竹縣寶山鄉因房價已衝上高檔，加上受政策衝擊，交易量從前一年的557件暴跌至66件，年減幅高達88.2%，慘烈程度位居各大園區行政區之首 。而房市重鎮竹北市也未能倖免，交易量同樣萎縮86.6% 。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，受第七波信用管制影響，投資買盤退場，即便有台積電效應支撐，目前的竹科房價走勢已讓自住客不願盲目追高 。
楠梓跌近九成排第二慘
在全台園區中，高雄園區的冷清程度居冠，整體交易量年減85.5% 。被視為房市熱區的楠梓區，2025年預售買氣慘遭滑鐵盧，年減幅高達87.5%，量縮程度僅次於寶山，成為全台「第二慘」。陳金萍指出，高雄預售屋量縮主因在於銀行房貸緊縮，加上該區近年房價漲幅兇猛、推案量極大，在買氣轉弱後導致供給過剩，消費者普遍期待更大的降價空間，使成交動能陷入僵局 。
信用管制重擊預售買氣
除了南北兩大核心，中科與台南園區的買氣同樣慘淡，年減幅皆超過7成5 。陳金萍表示，2025年全台前11月的預售市場延續低迷市況，反映出在第七波信用管制續行下，市場已無力支撐過往的高熱度 。數據顯示，儘管有科學園區利多加持，但行政區交易量仍呈現迅速崩跌，顯示購屋心態已回歸基本面。在政策不鬆綁的前提下，全台科學園區的預售市場恐將進入較長時間的盤整期 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
