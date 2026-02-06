7-11春節優惠來了！自2月13日起至2月22日連假期間，7-11 APP行動隨時取推出美式、拿鐵買8送8寄杯優惠組合，且即起還可透過APP完遊戲，就可以獲得OPENPOINT點數，春節等車閒來無事順便賺錢。且7-11瞄準每月5、15、25日，購買寄杯咖啡，使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡支付，最高可享16%回饋，疊加春節咖啡組合比買一送一更划算。
7-11春節咖啡優惠出爐！寄杯美式、拿鐵買8送8
🟡7-ELEVEN
📍APP｜2月13日至2月22日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯濃萃拿鐵買8送8，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠奶茶買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式34杯888元，5.8折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵23杯888元，5.8折（原價70元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶25杯888元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶任選36杯888元，5.5折（原價45元、特價25元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵任選15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
優惠搭配每月5、15、25日，使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡線上支付OPENPOINT行動隨時取優惠組合，最高可享16%回饋。
7-11 20點數可抽星宇機票！「遊戲時光」玩遊戲賺點數
2月4日至2月22日期間OPENPOINT APP更推出驚喜抽活動，只要20點OPENPOINT就能兌換OPENPOINT X星宇航空《20點解鎖夢想之旅》抽獎券，有機會抽到美國不限航點雙人經濟艙單點來回機票與日本宮古島秘境之旅等，一人中獎兩人同行。
且OPENPOINT APP新推出「遊戲時光」全新上線（限定iOS會員）包含經典卡牌遊戲及充滿挑戰的冒險益智休閒遊戲等，只要下載遊戲並完成任務關卡，即可獲得獎勵，還能將累積的遊戲成就轉化為OPENPOINT點數，點數紅包自己賺
7-11寄杯咖啡指定支付方式賺16％回饋！送免費星宇航空抽獎券
即日起至3月31日期間的每月5、15、25日，使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡線上支付OPENPOINT行動隨時取優惠組合，最高可享16%回饋。
超強疊加攻略購買CITY系列飲品比買一送一划算！2月13日至2月22日期間購買「CITY系列馬年馬上好運888元」指定CITY系列飲品組合商品，且於3月31日前將購買組合商品案型完全兌換完畢或轉贈親朋好友，贈送OPENPOINT X星宇航空 《20點解鎖夢想之旅》抽獎券一張。
限量7-ELEVEN品牌燈箱開賣！每款只要99元
7-11日前首度推出超商小招牌燈箱引爆話題並帶動購買熱潮，此次加碼於2月11日起再推出「限量7-ELEVEN品牌燈箱」，依據1946年至最新2020年後的5款7-ELEVEN招牌變成小招牌；同時因應新年到來攜手松山奉天宮、台北霞海城隍廟、大甲鎮瀾宮、南鯤鯓代天府四大宮廟推出「限量四大宮廟開運燈箱磁鐵」。
並且優先禮遇會員，自2月9日起至2月10日，「uniopen PRIMA會員訂閱制」會員，限時兩天開放預購活動，每位訂閱會員限量預購1組（5入一組），活動總限量共1000組。
🟡全家便利商店春節優惠！寄杯咖啡399元組合、只有一天
📍APP｜2月13日限定
◾特大杯濃美式10杯399元，6.7折（原價60元、特價約40元）
◾特大杯特濃拿鐵 8杯399元，7.1折（原價70元、特價約50元）
◾私品茶40元飲品 17杯399元，5.9折（原價40元、特價約24元）
◾私品茶55元飲品 12杯399元，6.0折（原價55元、特價約34元）
◾私品茶65元飲品 10杯399元，6.1折（原價65元、特價約40元）
◾茶葉蛋40顆399元
📍APP｜2月14日至2月22日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵21杯888元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾中杯單品美式17杯888元，6.5折（原價80元、特價53元）
◾中杯單品拿鐵15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
◾私品茶40元飲品37杯888元，6折（原價40元、特價24元）
◾私品茶55元飲品27杯888元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元飲品23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾大杯特濃美式310杯8888元，5.2折（原價55元、特價29元）
◾大杯特濃拿鐵263杯8888元，5.2折（原價65元、特價34元）
◾ 大杯單品美式 170杯 8888元，5.2折（原價100元、特價 53元）
◾ 大杯單品拿鐵 155杯 8888元，5.2折（原價110元、特價 58元）
◾私品茶40元飲品420杯8888元，5.3折（原價40元、特價22元）
◾私品茶55元飲品305杯8888元，5.3折（原價55元、特價30元）
◾私品茶65元飲品258杯8888元，5.3折（原價65元、特價35元）
（以上8888元組合，兌換期限長達至117年12月25日，購買再額外加贈8888點Fa點）
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍APP｜2月13日至2月22日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯濃萃拿鐵買8送8，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠奶茶買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯拿鐵23杯888元，5.8折（原價70元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶25杯888元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶任選36杯888元，5.5折（原價45元、特價25元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵任選15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
優惠搭配每月5、15、25日，使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡線上支付OPENPOINT行動隨時取優惠組合，最高可享16%回饋。
2月4日至2月22日期間OPENPOINT APP更推出驚喜抽活動，只要20點OPENPOINT就能兌換OPENPOINT X星宇航空《20點解鎖夢想之旅》抽獎券，有機會抽到美國不限航點雙人經濟艙單點來回機票與日本宮古島秘境之旅等，一人中獎兩人同行。
且OPENPOINT APP新推出「遊戲時光」全新上線（限定iOS會員）包含經典卡牌遊戲及充滿挑戰的冒險益智休閒遊戲等，只要下載遊戲並完成任務關卡，即可獲得獎勵，還能將累積的遊戲成就轉化為OPENPOINT點數，點數紅包自己賺
即日起至3月31日期間的每月5、15、25日，使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡線上支付OPENPOINT行動隨時取優惠組合，最高可享16%回饋。
超強疊加攻略購買CITY系列飲品比買一送一划算！2月13日至2月22日期間購買「CITY系列馬年馬上好運888元」指定CITY系列飲品組合商品，且於3月31日前將購買組合商品案型完全兌換完畢或轉贈親朋好友，贈送OPENPOINT X星宇航空 《20點解鎖夢想之旅》抽獎券一張。
7-11日前首度推出超商小招牌燈箱引爆話題並帶動購買熱潮，此次加碼於2月11日起再推出「限量7-ELEVEN品牌燈箱」，依據1946年至最新2020年後的5款7-ELEVEN招牌變成小招牌；同時因應新年到來攜手松山奉天宮、台北霞海城隍廟、大甲鎮瀾宮、南鯤鯓代天府四大宮廟推出「限量四大宮廟開運燈箱磁鐵」。
並且優先禮遇會員，自2月9日起至2月10日，「uniopen PRIMA會員訂閱制」會員，限時兩天開放預購活動，每位訂閱會員限量預購1組（5入一組），活動總限量共1000組。
📍APP｜2月13日限定
◾特大杯濃美式10杯399元，6.7折（原價60元、特價約40元）
◾特大杯特濃拿鐵 8杯399元，7.1折（原價70元、特價約50元）
◾私品茶40元飲品 17杯399元，5.9折（原價40元、特價約24元）
◾私品茶55元飲品 12杯399元，6.0折（原價55元、特價約34元）
◾私品茶65元飲品 10杯399元，6.1折（原價65元、特價約40元）
◾茶葉蛋40顆399元
📍APP｜2月14日至2月22日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵21杯888元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾中杯單品美式17杯888元，6.5折（原價80元、特價53元）
◾中杯單品拿鐵15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
◾私品茶40元飲品37杯888元，6折（原價40元、特價24元）
◾私品茶55元飲品27杯888元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元飲品23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾大杯特濃美式310杯8888元，5.2折（原價55元、特價29元）
◾大杯特濃拿鐵263杯8888元，5.2折（原價65元、特價34元）
◾ 大杯單品美式 170杯 8888元，5.2折（原價100元、特價 53元）
◾ 大杯單品拿鐵 155杯 8888元，5.2折（原價110元、特價 58元）
◾私品茶40元飲品420杯8888元，5.3折（原價40元、特價22元）
◾私品茶55元飲品305杯8888元，5.3折（原價55元、特價30元）
◾私品茶65元飲品258杯8888元，5.3折（原價65元、特價35元）
（以上8888元組合，兌換期限長達至117年12月25日，購買再額外加贈8888點Fa點）
資料來源：7-11、全家