我是廣告 請繼續往下閱讀

涉嫌洩漏台積電二奈米製程參數的在職工程師吳秉駿、戈一平，從偵查階段一路遭羈押至法院審理，原本要在看守所內渡過農曆新年。然而，智慧財產及商業法院合議庭昨（5）日裁定出現關鍵逆轉，准許吳秉駿以300萬元、戈一平以200萬元交保停押，兩人幸能返家團圓，但代價是層層緊箍的高強度防逃管控，嚴密程度被形容幾乎是「國安等級」。合議庭認為，吳、戈二人雖然犯罪嫌疑重大，也具備羈押原因，但綜合全案卷證、審理進度及個人情況後，認定現階段已無繼續羈押的必要。不過，法院也直言，本案仍在審理中，訴訟進程具高度不確定性，當事人的心態與選擇可能隨時間改變，仍無法完全排除出境滯外、影響後續審理的風險，因此決定以交保搭配科技監控與嚴格行為限制，取代羈押手段。法院對兩人開出的交保條件相當嚴苛。除限制出境、出海8個月外，吳、戈在此期間不得與任何同案被告接觸或探詢案情，並須配戴電子腳環，未經法院許可，不得靠近海岸、港口或機場等地點；每天晚間10點至隔日凌晨6點，必須待在住處，活動範圍不得超過100公尺。此外，兩人每日清晨7點到8點之間，還須在住處持法院配發的個案手機，拍攝本人臉部與門牌照片，同步上傳至科技監控中心向法院報到，手機必須隨身攜帶，行蹤幾乎全天候被掌握；獲釋後一週內，也必須繳交中華民國護照。法院並明確指出，若違反任一應遵守事項，將可依法立即拘提，或採取其他強制處分。本案源於台積電內部高度機密的二奈米製程資料外洩。檢調查出，原任職台積電12廠良率部門的工程師陳力銘，離職後轉赴台積電設備供應商東京威力科創，為協助新東家提升蝕刻機台良率、爭取成為台積電供應商，涉嫌透過人脈向仍在台積電任職的學弟吳秉駿及同僚戈一平探詢內部資訊。檢方掌握，吳、戈二人以公司筆電登入內網後，陳力銘再以手機翻攝廠商測試數據，前後拍下數百張照片，其中至少14張經鑑定涉及國家核心關鍵技術。檢方因此依《國家安全法》等罪嫌起訴三人，並具體求刑陳力銘14年、吳秉駿9年、戈一平7年；陳力銘目前仍在羈押中。法院也強調，准予交保並不代表對涉案情節的評價有所鬆動，而是在確保刑事訴訟順利進行的前提下，權衡國家司法利益與被告人身自由後所作出的替代措施。全案仍將持續審理，後續發展備受科技圈與司法界高度關注。