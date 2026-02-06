我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《豆腐媽媽》替身摔傷顱內出血，一度病危。（圖／翻攝自hoppychamp Threads）

馮凱執導《豆腐媽媽》替身搶命中！周遊：一定要保險

▲周遊（左）替馮凱緩頰，透露必定會幫替身演員保險。（圖／記者黃聖凱攝影）

拍《豆腐媽媽》墜樓命危！家屬怒控：沒有高層來關心

由馮凱擔任總導演的民視八點檔《豆腐媽媽》爆發替身蘇德揚命危事件，家屬控訴所屬電視台作為被動，引發社會輿論，馮凱至今尚未對此發聲，而其88歲母親周遊今（6）日出席演藝工會春節聯歡餐會，被問及此事急忙緩頰：「剛剛才聽說這件事，不清楚細節，我們以前拍武俠劇一定都有保險，對於安全更是不可輕忽，這齣劇阿凱很用心！」上月20日，《豆腐媽媽》一名替身演員蘇德揚從高台摔落，造成嚴重腦震盪、顱內出血等，家屬接連發文控訴電視台，掀起軒然大波，今稍早周遊被關心此事，嚴肅表示，自己從事影視製作30多年，向來非常重視拍攝安全，「我剛剛才聽說這件事，其實並不清楚細節，但以前拍武俠劇一定都有保險，對於安全更是不可輕忽！」周遊也說，《豆腐媽媽》是馮凱以她自己為角色原型，「阿凱可以做到這樣，已經心滿意足，他告訴我，豆腐媽媽就是妳喔！他從小沒爸爸，我身兼兩職把他養大，這個戲很平實、很生活，裡頭的角色都有我的影子，都是我教他的」，強調馮凱希望以此劇貼近現代女性觀念，愈趨貼近觀眾生活，為社會帶來平和、希望與快樂。回顧事件始末，蘇德揚家屬於社群Threads發文，曬出對方躺床照片，令人不忍直視，「爸爸要從4層高鋼架往下墜。防護墊疑似放錯位置、數量不足。現場接應者都是助理，不是專業安全人員。劇組因節省費用沒有請專業人員拉墊子，墜落瞬間助理人員驚恐逃開、跳開、閃開。」替身從接近2樓半高度的位置下墜，撞上水泥地，當場失去意識。家屬事後直指，「沒有任何民視高層來醫院關心」，只有出現一名助理，帶著6顆蘋果前去慰問，氣憤不已說：「後續安全責任、保險、流程，至今仍有許多疑問。 我們只是普通人，不懂產業規範，不懂拍攝安全標準。我們只知道那天倒下去的，是我們的家人。當下被要求簽病危通知時，腦袋一片空白，手在抖，還是簽了名」，語氣沉痛不已。