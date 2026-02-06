我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕、江啟臣等人出席中部 AI 機器人產業發展交流座談會。（圖／台中市政府提供，2026.02.06）

美國在台協會（AIT）重要成員半個月內到台中3次，市長盧秀燕今天參加中部AI機器人產業發展交流座談會後，媒體問及台中和美國互動熱絡，她笑回彼此關係非常良好、互動很密切，「就是要把餅做大」。她2度感謝立院副院長江啟臣主辦座談會推動產業，讓全世界看到台中的實力，並強調「一個人往前走可以走得很快，但一群人可以走得更遠」。AIT處長谷立言被問及盧秀燕即將訪美，表示「我們歡迎她的訪問」。江啟臣今（6）日與台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會及中部3大公會共同在台中裕元花園酒店舉辦「中部 AI 機器人產業發展交流座談會」。他在會中宣示要將台中打造為「全球 AI 機器人產業的心臟」，更具體提出設立AI機器人特區、建構產學實戰平台與打造智慧台中等3大建議。江啟臣強調，台灣不能只有一座護國神山，更需要「護國群山」，並主張推動台中與美國矽谷（軟體）、亞利桑那（半導體）及德州（經濟重鎮）結盟，深化彼此合作，期盼結合美國先進技術與台中製造實力，共創產業新局。盧秀燕則與AIT處長谷立言再度會晤，谷立言上月28日才拜訪中市府，美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯則於24日拜訪。對於AIT要角半個月內到訪台中3次，盧秀燕說，台中與美國長期以來關係非常良好、互動很密切，其中一個重要原因就是要把餅做大，希望台灣、台中能更繁榮安全、有更好的產業。對於AI產業大會第一次在台中舉辦，盧秀燕表示要特別謝謝江啟臣，台美關稅談判大致已底定，現在最重要的工作就是往前走、拚經濟。台中市有很好的產業基礎，加上半導體、晶片與精密機械等3大基礎產業，是發展AI產業最好的城市。盧秀燕再度謝謝江副院長主辦座談會，讓全世界看到台中的實力與產業，大家一起努力將下一個世代的產業做起來，這也就是她在會中致詞時說的「一個人往前走可以走得很快，但一群人可以走得更遠，特別謝謝江副院長推動我們的產業」。日前傳出盧秀燕將於3月再度訪美，外界認為可平衡近來國民黨中央過度親中的氛圍，也有利於盧秀燕問鼎2028，但市府未證實。谷立言今天受訪時被問及此事，回答「我們歡迎她的訪問」，間接證實盧秀燕訪美已是定局。