新竹縣焚化爐於2026年1月正式商轉，但隨著營運開啟，副縣長陳見賢卻陷入嚴重的廉政風暴。在陳見賢宣布投入2026年新竹縣長選戰之際，其配偶陳玉貴被爆出在焚化爐標案定案前，精準持有得標廠商母公司台鎔科技500張股票，市值從原始500萬元暴增至4150萬元，引發外界對其涉及內線交易與利益衝突的強烈質疑。根據調查，新竹縣政府在2019年10月才正式公告焚化爐BOO標案，並開出投標者必須自備土地的嚴苛條件。然而，最終得標的台鎔科技，竟早在同年5月就火速購置竹北拔子窟一帶的六筆土地，時機點精準得令人質疑有內部消息指引。前議員余筱菁指出，這項自備土地的規定形同天條，直接排除了所有外商，讓提前買好地的台鎔科技成為唯一合格投標者。這套量身打造的招標流程，被認為是圖利特定廠商的關鍵布局。除了土地取得疑雲，陳見賢的財產申報紀錄更成為爭議焦點。2019年4月，在縣府正式公告標案前，其妻陳玉貴名下就已持有台鎔科技股票500張。隨著焚化爐動工與商轉，台鎔股價水漲船高，近期市值已逾4000萬元。陳見賢對此回應稱，妻子早於2017年、他尚未擔任副縣長前即購入股票，並表示當時不清楚該公司與標案的關聯。然而，陳見賢身為督導縣政的核心官員，甚至曾親自視察該工程工地，配偶卻手握相關廠商高額股份且未交付信託，已被外界抨擊嚴重違反公職人員利益衝突迴避法。余筱菁進一步抨擊，該案採取的BOO模式對縣庫造成損失。合約中規定新竹縣需支付高額垃圾處理費，但廠商每噸僅回饋100元，遠低於鄰近縣市。此外，焚化產生的發電收益全數歸廠商所有，預計每年可為廠商帶進14至16億元營收，讓縣民成了最大的輸家。隨著陳見賢正式投入縣長初選，這起焚化爐神預測購地與持股案，已成為選戰中無法避開的誠信檢驗焦點。