比賽日期 開賽時間 對手 比賽場館 4/4（六） 16:00 新竹洋基工程 臺中洲際迷你蛋 4/5（日） 16:00 臺北富邦勇士 臺中洲際迷你蛋 5/2（六） 17:00 臺南台鋼獵鷹 新竹市體育館 5/3（日） 17:00 新竹洋基工程 新竹市體育館 5/16（六） 17:00 臺南台鋼獵鷹 桃園巨蛋 5/17（日） 17:00 新竹洋基工程 桃園巨蛋

P. LEAGUE+ 今（6）日公佈，桃園璞園領航猿2025-26球季例行賽4、5月主場賽程，將於臺中、新竹及桃園三地開戰，而臺中的賽事也將提早1小時於16:00開打，呼籲球迷留意賽間異動。聯盟特別提醒，4月4日與4月5日在臺中洲際迷你蛋舉行的兩場賽事，為了配合場館營運與球迷行程，開賽時間均調整為下午16:00。領航猿球團也誠摯邀請各地「橙客」踴躍進場，在充滿變數的球季中繼續為喜歡的球星與球隊加油打氣。領航猿本賽季因桃園巨蛋整修，主場之路走得相當艱辛。先前移師板橋體育館時，球隊曾以「領航大舞廳」為主題營造濃厚復古氛圍，深受好評。然而對於何時能正式「回娘家」，領航猿副總經理陳信安坦言，本賽季確實非常辛苦，球隊必須不斷在各個場館間移動。陳信安表示：「因為公部門場館維修有其難處，目前雖然表定5月有機會回到桃園巨蛋，但我們仍無法完全確定完工時間。」不過目前看起來，五月中旬應該就能返回桃園巨蛋打比賽。