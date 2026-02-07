農曆春節假期快到了，許多台灣人安排前往日本旅遊，但住宿時若不熟悉當地飯店規定，往往一不小心就踩到地雷。日本神戶「Annesso燦路都雅緻大飯店」（ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ）近期就點出旅客4大NG行為，包括擅自帶走毛巾、在浴室染髮、用快煮壺煮泡麵，以及在禁菸房吸電子煙，其中帶走毛巾更是涉及竊盜犯罪。日本大阪「難波大國町瑞立夫飯店」（Hotel Relif）也曾提醒，退房不關電視、穿睡衣拖鞋到公共空間、超時不退房等，都會增加房務負擔，因此呼籲旅客尊重規定與文化，避免影響他人權益。
日本飯店公開「旅客4大NG行為」！帶走毛巾最嚴重：涉竊盜罪
日本神戶「Annesso燦路都雅緻大飯店」1月21日在官方TikTok上傳影片，分享他們最常遇到、也最困擾的旅客行為。其中排名第一的，就是房客在退房時，順手把客房內的毛巾帶走。
飯店解釋，客房備品可分為「可帶走」與「不可帶走」兩大類。像是拋棄式牙刷、刮鬍刀、浴帽、梳子，以及一次性的小瓶裝沐浴用品，屬於消耗性備品，房客可以自行帶走。
但大浴巾、洗臉毛巾、睡衣或浴袍、吹風機、快煮壺、衣架等，都是飯店資產，會清洗整理後重複提供給下一位住客使用。業者強調，若未經允許將毛巾等設備帶離飯店，在法律上等同於竊盜行為。
除了帶走毛巾，飯店也列出其他NG行為，包含房客直接在浴室內染髮，導致牆面或設備留下難以清除的汙漬，增加清潔難度。再者，客房內的快煮壺僅供燒水使用，若直接拿來煮泡麵，容易殘留油垢與氣味，影響後續使用。另外有部分旅客在標示為禁菸的房間內吸食電子煙，同樣被視為不當行為。
飯店指出，這些行為不僅加重房務人員負擔，也會影響下一位旅客的住宿品質，因此希望房客能遵守基本禮儀與規定。
穿睡衣、拖鞋走出房間也不行！日本飯店不忍了：造成困擾
事實上，不只神戶飯店出面提醒，日本大阪「難波大國町瑞立夫飯店」（Hotel Relif）去年7月也曾在TikTok分享「旅客在日本飯店不該做的5件事」，列出常見造成困擾的行為，包括退房時未關電視、穿著睡衣或拖鞋出現在公共空間、在房內染髮、退房後帶走房卡，以及超過退房時間仍滯留房內。
其中，「在房內染髮」被特別點名需要避免，因為染劑一旦沾到牆面或設備，往往難以完全清除，對清潔人員造成不小壓力。至於睡衣與拖鞋的使用，各家規定略有不同，但飯店普遍希望僅限在客房內穿著，以免影響其他住客觀感。
