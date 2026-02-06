我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨內原本欲參選新北土樹三鶯議員的朱誼臻，突然跨區至汐金萬登記參選；對此，新北市汐金萬議員參選人、立委羅智強辦公室主任何元楷表示，這顯現出民進黨內部矛盾升級，民進黨汐金萬現任議員也要開始緊張。針對朱誼臻參選汐金萬議員，何元楷表示，不久之前朱誼臻才端出不少土樹三鶯的政見願景，先前朱誼臻和民進黨土樹三鶯參選人高乃芸有過摩擦，疑似內訌因素才跳到汐萬金選區，而朱誼臻跳到汐金萬選區參選，不知道是想要擠掉民進黨汐金萬現任議員的誰？何元楷認為，朱誼臻這次跨區到汐金萬選區，除了是因為他在土樹三鶯內訌外，以及民進黨內部派系鬥爭有關，可能是想要瞄準民進黨現任議員的其中一位，藉機想要擠掉取而代之。何元楷說，不管民進黨最後是誰出來參選，他都會一步一腳印的認真勤跑，秉持為民服務、為民發聲的初衷，爭取民眾對他的支持。