奧運金牌其實非純金

2026年米蘭冬奧賽事正如火如荼地進行中，由於國際貴金屬價格水漲船高，今年在米蘭冬奧登上頒獎台的運動員，將獲得奧運史上最昂貴的金牌與銀牌。雖然每面獎牌背後的價值肯定不是金錢能夠衡量，但如果單純換算成時價，米蘭冬奧的金牌價值約是2024年巴黎奧運金牌價值的兩倍多，銀牌的價值差距更大，可以達到3倍。若以米蘭冬奧的開幕日2月6日計算，自2024年7月巴黎奧運以來，黃金和白銀的現貨價格分別飆升了約107％和200％。同樣以開幕日2月6日的價格計算，米蘭冬奧的金牌價值約為2300美元，銀牌價值約為將近1400美元，分別是巴黎奧運的2倍多與3倍。事實上，奧運金牌是由92.5％比例的純銀製成，僅在外層電鍍上6公克的純金。銀牌同樣是由92.5％比例的純銀製成，銅牌則基本上都是由銅製成。在1912年瑞典斯德哥爾摩奧運以後，金牌就再也不是純金打造，只有在1904年、1908年、1912年這三屆奧運的金牌得主，可以拿到純金製成的金牌，但是當時奧運規定還沒有如今這麼嚴謹，所以獎牌尺寸也比較小。每屆奧運主辦國在獎牌製作上都會有各自的小巧思，米蘭冬奧的獎牌就是義大利國家造幣廠和印刷研究所用回收金屬所打造，2024巴黎奧運的獎牌則含有巴黎鐵塔翻修換下的金屬片，且打造成與法國國土形狀相似的六邊形。不過，奧運獎牌若真的被拿出來拍賣，成交價往往都遠高於其金屬成本的貨幣價值，因此直接用製造成本衡量比較獎牌的價值或許不是很準確，不過，盛寶銀行大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，鑑於全球地緣政治與各國政府持續攀升的債務水準，他預估等到2028年洛杉磯奧運，屆時獎牌的金屬成本將會繼續創下新高。