我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天在亞太成棒副球場正式登場的公益講座，由韓職教練團首席教練姜錫千領軍，與南市8所青棒及青少棒學校的教練與球員們近距離交流與實務指導。（圖／南市府提供）

韓國職棒樂天巨人棒球隊今年1月下旬抵達台南展開為期26天的春訓行程，除備戰新球季，並攜手台南市政府辦理公益棒球講座，回饋台南基層棒球隊。市長黃偉哲今(6)日前往亞太棒球訓練中心，除探班春訓中的樂天巨人棒球隊，也感謝提供完整且專業的職業教練陣容，將寶貴的職棒經驗無私分享給台南基層棒球，讓在地教練與球員收穫滿滿、獲益良多。今天在亞太成棒副球場正式登場的公益講座，由韓職教練團首席教練姜錫千（강석천 수석 코치）以及牛棚、打擊、守備、投捕等5名專業教練，與南市8所青棒及青少棒學校的教練與球員們近距離交流與實務指導。市長黃偉哲特別準備能量飲料為教練與球員加油打氣，並與韓國教練團及年輕球員互動交流、關心講座內容。黃偉哲表示，樂天巨人隊是韓國2025年的總冠軍，感謝他們來台南春訓之餘還撥出時間指導台南年輕球員。今日參加棒球講座的球員以青少棒、青棒為主，也都是台南市的傳統勁旅，希望這些年輕球員跟韓國頂尖的職業球員接觸，能夠讓他們球藝有所進步。棒球是台灣國球，但也必須向下札根才逐步變強，希望大家能一起為台南的三級棒球加油。體育局長陳良乾表示，樂天巨人隊是韓國指標性的職業棒球隊，戰績亮眼、培訓體系完整，從教練到球員皆展現世界級水準。市府樂見台南三級棒球能與國際職棒隊伍交流，因此特別在黃偉哲要求下規劃2場公益棒球講座，今日為首場，盼望透過實地指導與觀念分享，讓南市青棒、青少棒校隊訓練更扎實，相信能為年輕選手與教練帶來難得且深刻的學習經驗。今天有南英商工、善化高中、台南海事、陽明工商、歸仁國中、金城國中、崇明國中及民德國中等8所國高中教練及球員參加公益棒球教室。許多球員對於能直接接受韓國職業教練指導感到十分振奮。體育局表示，自2024年南市府與樂天巨人隊簽訂簽署合作備忘錄（MOU）以來，雙方交流成果豐碩。繼去年春季合作獲得高度肯定後，樂天巨人隊即主動表達再度來台春訓的高度意願，並已連續兩年選擇台南作為春訓基地。球隊對亞太國際棒球訓練中心的場地與設備皆給予高度評價。