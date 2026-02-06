明（7）日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。中央氣象署今日提早發布低溫特報，明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範，台中以北都是明顯降溫警戒區。
⚠️低溫特報
📍影響時間：07日下午至08日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣
📌黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，寒流明（7）日逐漸南下，週末兩天到周一影響台灣，各地溫度明顯下降，下周二溫度才會回溫。周末寒流逐漸南下影響各地溫度陸續下降，北部宜蘭要留意長時間低溫，周六迎風面有較大雨勢發生機會，周日後各地水氣會漸少。
周日白天開始中部以北、宜蘭大概9-10度，局部地區10度以下低溫，周日深夜到周一清晨台南以北、東半部局部地區甚至只有6至8度，極端低溫地區會出現在北部，包含近山區、空曠地區、沿海地區，這波寒流中部以北9至10度，南部像是高屏花蓮地區約11度至12度，台東13度至14度。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
