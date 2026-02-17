我是廣告 請繼續往下閱讀

3月1日東京馬拉松

3月3日女兒節

文京梅花祭

高尾山火渡祭

湘南江之島春祭

世界棒球經典賽（WBC）將在3月初舉行，台灣預賽被分在C組，將在東京巨蛋出賽，預計將有大量台灣民眾湧入東京。許多台灣球迷規劃看球之餘的行程，事實上，三月初的東京活動滿滿，WBC賽事前後亦有許多活動舉行。2026東京馬拉松將於3月1日正式開跑，東京馬共有來自海內外共39,000名的頂尖選手與跑者們，在東京都廳前起跑，馬拉松路線沿著東京都廳、水道橋、上野廣小路、神田、日本橋、淺草雷門、兩國、門前仲町、銀座、田町、日比谷、東京車站前；在新宿等多個地區皆可為跑者應援。國營昭和紀念公園的將於2026年2月7日至3月3日舉辦「女兒節」活動。為了祈願女孩們健康成長，小屋和農家將會裝飾女兒節人偶。每週一為農家維護日，因此休園。此外，東京京王廣場大飯店屆時將展出華麗無比的女兒節裝飾。位於日本橋堀留町的三光稻荷神社，在每年2月下旬至3月3日舉辦。3月3日的10天前左右開始會於神社展示7段雛人偶娃娃。日本最大的人偶產地埼玉縣的岩槻區，岩槻人偶博物館自2020年開放，將日本人偶的傳統文化和歷史流傳於後世，人偶博物館也將女兒節的「雛人偶」做為展示重點，加上各種富有創意的人偶作品，在女兒節前也會舉行街道女兒節人偶巡禮。文京梅花祭將於2026年2月8日至3月8日在湯島天滿宮舉行，湯島天滿宮是許多日本學生為了考進日本頂尖學府，會特別前來參拜的知名神社，神社鄰近日本最高學府東京大學，想考東大的學生們也會來此朝聖。湯島天滿宮同時也是著名賞梅景點，在冬末春初時盛開，神社境內有約300株梅花，其中又以白梅花占多數。在文京梅花季舉行期間，也會舉辦一些日本文化體驗活動讓民眾前來感受。湯島天滿宮交通相當方便，搭乘東京Metro地鐵千代田線至湯島站，由三號出口出來後，步行約2分鐘即可抵達。根據日本文化廳官網，高尾山火渡祭在三月第二個星期日下午1點在高尾山藥王院開始舉行，修行者每年一次進行艱苦修行的渡火儀式，儀式會焚燒名為「護摩木」，參加的信眾們會赤腳在火上行走，以祈求驅除災難和開啟好運。由修行者們領頭，一個接一個地赤腳踩過熊熊燃燒的火焰。湘南江之島春祭（湘南江の島春祭り）是在神奈川縣藤澤市江之島舉辦的祭典，這是當地著名迎接春天所舉辦的傳統祭典。今年舉行時間落在3月14日（週六）及15日（週日），藤澤市地方政府官網提到，配合正式的春季觀光旺季到來，將舉辦「第43屆湘南江之島春季祭」，活動內容豐富，包含流鏑馬與武者遊行、貝供養神事與稚兒遊行等具有歷史意義的傳統活動，此外還有適合全家同樂的體驗型活動，以及喜劇與太鼓現場表演等節目。