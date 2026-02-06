我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市新店區山坡地長期被堆置廢棄物累積至少200公噸，檢警獲報，安城清潔社、木田清潔社及潔立安環保公司負責人黃中進，涉與豪萬環保公司負責人蔡耀成合作，在新北市新店區祥和路山區租土地，非法存放一般廢棄物高達200公噸，台北地檢署昨指揮新北市刑大兵分9路發動搜索並拘提黃、蔡等4人，今天移送檢方複訊中，全案朝違反廢棄物清理法偵辦。經深入追查，「安城清潔社」、「木田清潔社」、「潔立安環保公司」在新店祥和路山區租用一塊林地保護區（安城段），與「豪萬環保公司」在去年一整年間，將四家公司與新店地區大樓、社區簽約收取的垃圾，非法丟棄在山坡地上，數量高達200公噸。台北地檢署5日指揮新北市刑大並會同新北市環境保護局，兵分9路搜索安城、木田、潔立安3家公司黃姓負責人、吳姓會計、豪萬公司蔡姓負責人、余姓員工4人住居所及公司、商號，拘提4人到案，6日下午依違反《廢棄物清理法》將4人移送複訊。