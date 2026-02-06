中央氣象署預報指出，寒流將在明（7）日起開始影響台灣，越晚會越冷，由北至南降溫，全台將會明顯轉冷，週日深夜至週一清晨為最冷的時間點，台南以北、東半部將會出現極端低溫，部分空曠、沿海及山區地區下探6至8度，苗栗體感溫度下探2度，新竹剩下3度。且明（7）日水氣多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨發生機會，七星山、陽明山大屯山山頂、拉拉山、太平山都有降雪機會。
最猛寒流明起發威！北台灣出現極端低溫6度
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，寒流將於明（7）日逐漸南下，冷空氣由北往南推進，全台氣溫將顯著下降，影響時間持續至下週一（9日），預計下週二（10日）氣溫才會明顯回升。預計周六水氣最多，迎風面北部、恆春半島有降雨機會，尤其是基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨發生機會。
氣溫方面，冷空氣將於今深夜開始影響台灣，明（7）日清晨北部及宜蘭氣溫達到當天高點，隨著時間推移，氣溫越晚越冷；中部、南部及東部白天高溫仍有機會超過20度。不過到了週日，各地高溫普遍跌破20度，北部與宜蘭整天不超過12度，其餘地區早晚低溫也僅剩10至12度。
週日清晨將出現一波明顯低溫，各地低溫普遍落在12至14度，局部地區甚至下探10度以下；週日深夜至週一清晨，台南以北及東半部低溫約10至12度，部分空曠、沿海及山區地區恐出現6至8度的極端低溫。整體來看，此波寒流期間，中部以北低溫約9至10度，南部高屏與花蓮約11至12度，台東約13至14度。
最冷的週日，苗栗體感溫度下探2度，新竹縣、新竹市體感溫度剩下3度，彰化縣最低只有4度，桃園市體感溫度5度，雙北只有7度。
週一寒流逐漸減弱，氣溫緩步回升，真正轉為較溫暖的天氣要等到下週二，高溫才有機會回到20度以上，南部甚至可回升至24度左右。下一波冷空氣預計於週三、週四影響台灣，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，北部及東半部氣溫再度下降；週五冷空氣減弱，各地氣溫回升。
明濕冷有感！週日起雨勢趨緩漸轉乾
未來降雨趨勢，明天到周日水氣最多，周六迎風面北部、東半部、恆春半島有降雨機會，西半部山區有局部降雨，其中以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間較長、範圍也較廣。週日水氣略減少，降雨以桃園以北、東半部、恆春半島為主，西半部有零星降雨，南部平地於週六晚間至週日清晨有降雨機會，週日白天起降雨明顯趨緩。週一、週二環境水氣進一步減少，降雨僅限於基隆北海岸、東半部及恆春半島，其餘地區多為多雲到晴的天氣型態。
明晚到周日高山有降雪機率，南部、台東3000公尺以上高山有降雪機會，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北、宜蘭1000公尺左右或以上高山，七星山、大屯山山頂，北部拉拉山、太平山都有機會。
下一波明顯天氣變化將落在下週三（11日），屆時鋒面通過並有冷空氣南下，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨再度增加，不過整體水氣較本波寒流來得少，東南部仍有機會維持多雲到晴。下週四、下週五水氣減少，僅東半部及恆春半島有零星降雨。
資料來源：中央氣象署
