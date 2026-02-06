我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將至，深耕台灣的諾華製藥持續關注弱勢需求，延續年度「諾華慈善關懷計畫」，透過員工募款支持在地社福團體，16年來陪伴數百個弱勢家庭，累計捐助突破 4千萬元。今年再度募集逾157萬元，將關懷送到東部偏鄉，回應花蓮震災後需求，並擴及中南部弱勢，在農曆年前傳遞溫暖。諾華以「重新創想醫藥未來延長病患生命」為使命，並肩負社會公民責任，由員工組成諾華慈善委員會長期支持社福機構，照顧偏鄉弱勢兒少、身心障礙自立、獨居邊緣長者，今年更擴及關懷自殺遺族，此次捐款挹注五家機構：天主教會花蓮教區、屏東縣私立椰子園老人養護之家、臺東縣友善關懷協會、彰化縣基督教青年會及彰化縣生命線協會。台灣諾華總裁 宮澤惠三 表示：「真正的健康不只來自藥物，更是一個人是否被支持、理解和陪伴。慈善關懷計畫不只是企業責任，更是透過我們的影響力支持社福單位，陪伴生命中的脆弱時刻。未來，我們也將持續與公益夥伴同行，累積長期而正向的改變。」為讓同仁了解弱勢的需求，慈善委員會於年初公司全員工大會，邀請社福單位分享第一線服務經驗。屏東椰子園老人養護之家分享一位老先生因長期照顧病妻，不堪負荷高壓，所幸藉專業陪伴、就醫與資源銜接，才找回夫妻倆相互依靠活下去的力量；彰化基督教青年會則分享隔代教養兒童在社工多年陪伴下穩定情緒、改善生活與人際並重建自信。現場三百多位同仁看見善款轉化為改變生命的力量皆大受感動。首次加入慈善委員會的同仁分享：「自己在人生不同階段受人扶持，因此希望將被幫助的感動化為行動，透過參與計畫推動延續關懷與溫柔的力量。」諾華自2020年與聯勸合作，將資源合理分配給需要的社福團體，讓捐款效益最大化。聯勸觀察，諾華是願意理解在地需求、尊重社福專業的長期公益夥伴，聯合勸募常務理事陳永清分享，近年詐騙頻傳，大眾對捐款更謹慎，讓慈善團體募款面臨挑戰；此時，企業長期支持為社福單位專注照顧弱勢的重要後盾，這份來自諾華的「溫暖大紅包」，協助第一線服務不中斷，讓資源及時到位，陪伴在困境中的個人與家庭，重拾生活的秩序與尊嚴。這五年雙方合作募款捐助社福單位的善款逾860萬元。台灣諾華相信企業的價值不僅在創新藥物，更在對社會的責任。面對高齡化、城鄉差距與弱勢照顧的需求，諾華將持續這條「走得久、走得深」的公益之路，讓關懷成為長期承諾，把愛與希望帶到每一個需要被照亮的角落。