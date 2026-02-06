我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨副主席蕭旭岑批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，民眾黨主席黃國昌也提到谷立言「介入台灣的內政太深了」，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，若藍白陣營視谷立言為層級低微的官員，為何同為藍營的台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣，同一時間熱情接待谷立言，大肆為對方活動宣傳？他直言這種一邊羞辱、一邊貼臉的行為極其荒謬，根本是為了政治目的，刻意降低AIT在台公信力的聯合作戰。AIT是1979年台美斷交後依《台灣關係法》成立的實質大使館，運作權限等同美國大使館。張育萌諷刺，當時執政的國民黨若真在意官員層級，早在斷交初期就該展現骨氣拒絕美方安排，而不是在好幾年後由蕭旭岑以「過氣政客」，攻擊資深外交官來自我膨脹。他強調，谷立言曾任駐沖繩及成都總領事、駐日公使，對東亞事務熟稔，並非藍白政客口中的基層官員。張育萌指出，盧秀燕在見面時感謝美方對台中的肯定，江啟臣更主動對媒體證實，經詢問谷立言後，確認台美關稅協定有望在月中簽訂。張育萌反問蕭旭岑，若谷立言只是「比科長大一點」，如何能掌握國際經貿期程？他認為江啟臣為了選舉與地方工具機產業利害，極力尋求與谷立言合影互動，對照蕭旭岑的羞辱言論，顯露國民黨內部立場矛盾，更是踐踏台美實質外交的成果。