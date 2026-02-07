Apple Watch近兩年的新款都有支援手勢操作，先有互點兩下的功能，之後在watchOS 26又有「翻轉手腕」的新功能，透過手腕輕甩手勢，讓使用者在雙手忙碌時，只需簡單一個動作就能關閉通知、拒接電話或是關閉提醒鈴聲，實際體驗相當實用。
許多 Apple Watch 用戶過去在雙手濕滑或提重物時，面對跳出的通知或鬧鐘往往束手無策。watchOS 26 的翻轉手腕可以解決該問題。操作方式相當直覺，使用者只需快速將手腕向外翻轉再轉回，就能瞬間關閉通知、應用程式、來電，甚至將計時器與鬧鐘靜音，並直接返回錶面。
這項功能透過內建的加速計與陀螺儀感測器，結合機器學習技術，能精準辨識動作。實際測試，手腕輕甩的辨識成功率相當高，即使戴著手套或在運動中也能穩定運作。相較於舊版的「雙指互點」，甩手動作更適合動態場景，不需要精準地捏手指，操作更加流暢。
Apple Watch「手腕輕甩」在以下五大情境中最為實用：
1. 收到通知時： 一甩即隱藏並返回錶面。
2. 開啟 App 後： 甩手直接關閉，取代傳統按壓數位錶冠。
3. 來電響起： 可快速拒接或靜音。
4. 計時器響鈴： 瞬間停止聲響，特別適合廚房煮飯時手濕的尷尬時刻。
5. 鬧鐘鳴放： 一甩即關閉。
Apple Watch支援手勢操作機型
想要手錶支援手勢操控必須符合硬體要求。目前「手腕輕甩」功能支援 Apple Watch Ultra 3、Ultra 2、Series 11、10、9 以及 SE 3 等較新機型。舊款機型如 Series 8 以下，因晶片運算力不足，暫無法支援此功能，同時用戶需將系統升級至 watchOS 26，並確保手錶電量在 50% 以上進行更新。
操作設定路徑：Apple Watch進入「設定」→「手勢」→「翻轉手腕」開啟
資料來源：蘋果官網
