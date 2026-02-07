我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Apple Watch「翻轉手腕」手勢使用者只需快速將手腕向外翻轉再轉回，就能瞬間關閉通知、來電，甚至將計時器與鬧鐘靜音。（圖／翻攝官網）

Apple Watch「手腕輕甩」在以下五大情境中最為實用：

Apple Watch支援手勢操作機型

Apple Watch近兩年的新款都有支援手勢操作，先有互點兩下的功能，之許多 Apple Watch 用戶過去在雙手濕滑或提重物時，面對跳出的通知或鬧鐘往往束手無策。watchOS 26 的翻轉手腕可以解決該問題。操作方式相當直覺，這項功能透過內建的加速計與陀螺儀感測器，結合機器學習技術，能精準辨識動作。不需要精準地捏手指，操作更加流暢。1.一甩即隱藏並返回錶面。2.甩手直接關閉，取代傳統按壓數位錶冠。3.可快速拒接或靜音。4.瞬間停止聲響，特別適合廚房煮飯時手濕的尷尬時刻。5.一甩即關閉。想要手錶支援手勢操控必須符合硬體要求。目前「手腕輕甩」功能支援。舊款機型如 Series 8 以下，因晶片運算力不足，暫無法支援此功能，同時用戶需將系統升級至 watchOS 26，並確保手錶電量在 50% 以上進行更新。